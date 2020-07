Er zitten in iOS 14 beta 2 allerlei kleine veranderingen en zelfs een paar nieuwe functies. Hieronder lees je wat er is veranderd. Dit geeft altijd een goed beeld van waar de prioriteiten liggen bij Apple. Het gebeurt vaker dat Apple bijvoorbeeld dezelfde knop meerdere keren verandert gedurende de testperiode.

#1 Nieuwe functies en instellingen voor Apple Music

De meeste wijzigingen in deze beta vinden we bij Apple Music. Om te beginnen kun je tijdens het installeren van een iOS-update geen muziek meer luisteren. Eigenlijk zit dit al in beta 1, maar konden we het nog niet ontdekken tot er een nieuwe beta kwam. Je moet zelf de muziek uitschakelen. Of deze wijziging permanent is weten we niet.

In de Muziek-app krijg je nu haptische feedback als je door een nummer scrolt of de bedieningsknoppen gebruikt. Zit je in de songtekst-weergave, dan wordt de tekst nu iets breder uitgelijnd, maar het is een subtiel verschil. Ook in de instellingen van Apple Music zien we wat veranderingen, namelijk dat je Apple Music niet meer kunt verbergen. Ook vind je een knop om animaties in het Luister nu-tabblad uit te schakelen. Als laatste is er een menu met uitleg over de gebruikersprivacy voor Apple Music.



Apple Music en privacy, animaties in- en uitschakelen

#2 Nieuwe app-icoontjes, widgets en kleuren

Widgets zijn de nieuwe grote aanwezige in iOS 14. Daarvoor maakt Apple in beta 2 wat wijzigingen. Zo kun je nu ook een 4×4 widget instellen voor de Foto’s app en toont de 2×2 Herinneringen-widget nu één herinnering in plaats van alleen het aantal openstaande herinneringen. Verder heeft de Bestanden-app nu een eigen widget met daarin 4 of 8 van je meest recente bestanden. Tijdens het toevoegen van een widget krijg je nu de kleur die bij de app hoort te zien bij de ‘Voeg widget toe’ knop. Bij Agenda is dit rood en bij Conditie neon-groen. Voor Podcasts krijg je een paarse knop.

Ten slotte voor het beginscherm maakt Apple kleine wijzigingen in de app-icoontjes voor de Klok- en Agenda-apps. De wijzertjes zijn nu iets dikker bij de Klok-app, terwijl de dagnotering op het Agenda-icoontje nu is verkort. Wat eerst maandag was is nu MA en dinsdag wordt DI enzovoorts.



Nieuwe kleuren en Bestanden-widget

#3 Weer-app is weer iets vollediger

In de Weer-app kun je nu net zo makkelijk scrollen tussen pagina’s als op het nieuwe beginscherm in iOS 14. Je pakt de bolletjes onderin vast met een vinger en je kunt nu sneller scrollen. Ook worden de bolletjes als een soort carrousel weergeven als je veel locaties hebt opgeslagen.

Nieuw in iOS 14 is dat je onderin een snelkoppeling naar Kaarten vindt voor de locatie die je bekijkt. In beta 2 is dit specifieker gedaan, namelijk op straatniveau. Zo weet je precies welke locatie wordt uitgelezen. Dat kan in een grote stad best handig zijn.



Straatnaam in Weerapp

#4 Wifi-instellingen geeft nu volledigere meldingen voor privacy en beveiliging

Vanaf iOS 14 beta 2 word je beter op de hoogte gebracht van het gebruik van een onveilig netwerk. Gebruik je een netwerk wat geen WPA2 (AES) of WPA3 beveiliging heeft, dan zie je nu ‘Zwakke beveiliging’ onder de netwerknaam staan. Tik je op het i-symbool, dan krijg je uitleg over wat je te doen staat als het jouw netwerk is.

Ook als je geen privéadres gebruikt op het netwerk kun je dit aanzetten. Dat kon al in beta 1, maar nu krijg je er een wat betere uitleg bij. Met de schakelaar kun je in één keer het probleem verhelpen. Dit zorgt ervoor dat je niet gevolgd kan worden door netwerkoperators. Over volgen gesproken: vanaf beta 2 zie je in Safari ook welke trackers er zijn gedetecteerd en geblokkeerd. Dit menu was eerst niet toegankelijk.



Privacy- en beveiligingswaarschuwing bij Wi-Fi-netwerken

Meer kleine verbeteringen in iOS 14 beta 2

Mogelijkheid om de standaardapp te kiezen voor Muziek, Podcasts en Audioboeken op de HomePod. Voor iMessage: Tekst in verzonden linkjes in Safari is nu dikker, net als de titel van een nummer wanneer je Apple Music nummers verzendt. Nieuw icoontje voor rooksensor (via Serena). Tab-toets op iPad-toetsenbord. Nu ook een klembord-melding wanneer je iets vanaf je andere Apple-apparaat plakt. Meer keuze uit icoontjes in Herinneringen-app.

Meer keuze uit icoontjes in Herinneringen-app

Nieuwe icoontjes bij inkomend en kondig beller aan (er stond eerst geen icoon bij). Kleine versie van de Herinneringen-widget toont nu een taak en niet meer alleen een teller. Nieuw icoon voor Gezinsdeling.



Nieuw icoon voor delen met gezin en inkomende gesprekken

In Gezondheid-app invullen of je medicatie neemt die je hartslag kan beïnvloeden. Je kunt nu de ‘Stille modus’ knop verwijderen uit het Bedieningspaneel op de iPad. Nieuwe animatie bij SOS-noodmelding. Definities in de Vertaal-app als je op een term tikt. De Siri suggesties-widget heeft nu badges.



Nieuwe animatie bij SOS Noodmelding en definitie opvragen in Vertaal-app

Heb jij nog interessante ontdekkingen gedaan? Laat het weten in de reacties!

