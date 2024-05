In een reeks video's zien we hoe Apple onder andere de stevigheid en waterbestendigheid van de iPhones test. En wist je dat Apple meer dan tienduizend iPhones test voordat deze uitgebracht wordt?

Al sinds de iPhone XS-serie heeft de iPhone een waterbestendigheid van IP68, waarbij de mate van diepte in de loop der jaren ook nog sterk verbeterd is. Maar om zo’n classificatie en belofte voor duurzaamheid te kunnen geven, moet dit wel goed getest worden. YouTuber MKBHD is door Apple uitgenodigd om een kijkje te komen nemen hoe Apple de duurzaamheid van de iPhone test, bijvoorbeeld op hevige waterdruk, trillingen en meer.

Zo test Apple de iPhone op duurzaamheid

Voordat Apple een nieuwe iPhone uitbrengt, moet het toestel worden getest op duurzaamheid. Je moet dan niet alleen denken aan de waterbestendigheid, maar bijvoorbeeld ook hoe breekbaarheid na een stevige val. Of hevige trillingen, om te checken of de onderdelen binnenin de iPhone daar wel tegen bestand zijn. Het testen van waterbestendigheid gaat in vier niveaus.

Op het eerste niveau wordt een iPhone onder een gesimuleerde regenbui gelegd, om te checken of het toestel daarna nog goed functioneert en voldoet aan de IPX4-classificatie. Langzaamaan wordt over de verschillende niveaus de druk opgevoerd. In het volgende niveau voor de IPX5-classificatie ondergaat de iPhone dertien waterstralen met een lage druk, die rondom de iPhone draaien. De iPhone ligt daarbij op een pilaar, zodat de waterstralen alle hoeken kunnen raken.

Display content from Twitter Klik om inhoud van Twitter te tonen.

Learn more in Twitter’s privacy policy. Always display content from Twitter

Op het derde niveau wordt er een heuse waterstraal van een brandweerslang op de iPhone afgevuurd. Daarmee test Apple de IPX6-classificatie. In de laatste fase, voor de IPX8-classificatie, wordt de iPhone ondergedompeld en wordt de druk opgevoerd, terwijl er een video op de iPhone wordt afgespeeld.

Voor het testen van de stevigheid heeft Apple een eigen robot van het merk Epson, waarbij een val gesimuleerd wordt. De iPhone wordt in verschillende hoeken bewogen en van een grote hoogte laten vallen, op verschillende soorten ondergronden. Ingebouwde camera’s leggen in slow-motion vast hoe de iPhone zich gedraagt op het moment dat hij de ondergrond aanraakt.

Display content from Twitter Klik om inhoud van Twitter te tonen.

Learn more in Twitter’s privacy policy. Always display content from Twitter

Tot slot is er ook een flinke trilplaat die controleert hoe goed een apparaat (in dit geval een Vision Pro) bestand is tegen dergelijke situaties. De machine simuleert bijvoorbeeld de trilfrequentie van een motor, zodat getest kan worden of het Apple-apparaat daar wel goed tegen bestand is. In het verleden merkten motorrijders wel eens problemen met de camera op als een iPhone in een houder geplaatst werd, omdat de beeldstabilisatie dan niet meer goed werkt.

Display content from Twitter Klik om inhoud van Twitter te tonen.

Learn more in Twitter’s privacy policy. Always display content from Twitter

De YouTuber Marques Brownlee heeft na de rondleiding ook nog een kort interview gehad met John Ternus, hoofd van Hardware Engineering bij Apple. Hij legt uit waarom de iPhone lastiger te repareren is, omdat de extra verzegeling nodig is om de waterbestendigheid van IP68 te realiseren. Tot slot legt hij ook uit hoe de tests in de labs van belang zijn voor het uiteindelijke model. Apple test meer dan tienduizend exemplaren van een iPhone-model voordat dit model uiteindelijk in de winkel beland.