Als er een bedrijf is dat bekend staat om het brede assortiment van muizen, toetsenborden en andere accessoires voor computers, dan is het wel Logitech. Voor Mac-gebruikers is Logitech ook altijd een betrouwbaar merk, omdat de accessoires vaak goed samenwerken met Apple-devices. Dat geldt vaak al voor de eerste versies van de nieuwste Logitech-producten, maar desondanks verschijnen er ook vaak specifieke Mac-varianten van de muizen en toetsenborden die nog meer afgestemd zijn op het gebruik met een Mac. Voor de apparaten die Logitech de afgelopen jaren uitgebracht heeft, is dat moment nu daar. Er zijn vijf nieuwe versies van bestaande Logitech-producten die nu in een Mac-variant beschikbaar zijn.

2024 line-up van Logitech-accessoires voor Mac

Het nieuwe assortiment bestaat in totaal uit vier nieuwe producten en een alles-in-een-bundel. Het eerste nieuwe product is de MX Keys S for Mac. Dat is een nieuwere versie van de oorspronkelijke MX Keys, die we eerder bij iCulture getest hebben. De MX Keys S heeft een iets andere indeling bij de functietoetsen en de toetsenverlichting wordt ook automatisch aangepast aan de hand van het omgevingslicht. Qua algemeen ontwerp en mogelijkheden zijn de twee aan elkaar gelijk. De nieuwe MX Keys S for Mac is verkrijgbaar voor €119,- en is alleen in het spacegrijs beschikbaar. Er is ook een bundel, genaamd de MX Keys S Combo for Mac. Daarin zit het MX Keys S-toetsenbord en de MX Master 3S for Mac-muis, inclusief een MX-polssteun. Deze set is beschikbaar voor €219,-.

MX Keys Mini for Mac

Er is nog een tweede toetsenbord dat nu speciaal voor de Mac is aangepast. De nieuwe MX Keys Mini for Mac is een kleiner toetsenbord (dus zonder numeriek toetsenblok), maar verder wel nagenoeg dezelfde functies heeft als de MX Keys S for Mac. De toetsenbordverlichting past zich automatisch aan en er zitten ook alle knoppen op die je als Mac-gebruiker gewend bent. De MX Keys Mini heeft ook een adviesprijs van €119,- en is verkrijgbaar in zilver en spacegrijs.

Wave Keys for Mac

Het laatste nieuwe toetsenbord is de Wave Keys for Mac. Afgelopen oktober verscheen al het Wave Keys-toetsenbord, maar de nieuwe versie is aangepast voor Mac en heeft Mac-specifieke toetsen. Dit is een ergonomisch toetsenbord waarbij de toetsen niet recht naast elkaar maar in een boog gepositioneerd zijn. Er zit ook een handpalmsteun bij. Deze nieuwe versie voor Mac is verkrijgbaar in de kleur off-white en kost €79,-.

MX Anywhere 3S for Mac

Naast de drie nieuwe toetsenborden, is er ook een nieuwe muis. De MX Anywhere 3S for Mac is een aangepaste versie van de al langer bestaande MX Anywhere 3S-muis. Qua functies is deze gelijk met de eerdere Anywhere 3S-muis, want alleen het design is iets aangepast. De muis is er nu namelijk in de kleuren Space Grey en Pale Grey. De muis is op elk oppervlak te gebruiken (dus ook glas) en heeft een 8K dpi-sensor voor meer nauwkeurigheid. Met het scrollwiel kun je tot 1000 regels per seconde scrollen. Ook kun je stil klikken en kun je instellingen aanpassen met de Logi Options+-app. De MX Anywhere 3S for Mac kost €99,-.