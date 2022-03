OneDrive met Apple Silicon-support

Vorig jaar begon Microsoft al met het testen van de Apple Silicon-versie van OneDrive. Die was ook als publieke beta beschikbaar, dus wie haast had kon het toen al gebruiken. De officiële release is nu voor iedereen te downloaden en zorgt ervoor dat OneDrive volledig profiteert van de performanceverbeteringen van de M1-chip. Je vindt het in build 22.022. Vanaf nu werkt OneDrive sneller en efficiënter, omdat de vertaalsoftware Rosetta 2 niet meer nodig is. En op MacBooks zul je het merken aan je batterijduur.



Je moet wel een Apple Silicon Mac hebben om iets ervan te merken en dat betekent een M1, M1 Pro of M1 Max chip. Door in je OneDrive-voorkeuren te kijken kun je zien of je de nieuwste versie hebt. Volgens Microsoft was het een langverwachte en veelgevraagde functie. Wie nog op de beta van OneDrive zit kan alvast weer nieuwe functies proberen, namelijk het verplaatsen van je Desktop- en Documents-mappen naar OneDrive.

Microsoft heeft ruim de tijd genomen om de update uit te brengen, terwijl concurrent Google Drive al in oktober 2021 een update met M1-support kreeg. Bij Dropbox is er wel een betaversie van de app met M1-support in omloop, maar die is nog niet officieel uitgebracht.

