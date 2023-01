Apple heeft nieuwe functies en verbeteringen aangekondigd voor Apple Fitness+. Vanaf maandag 9 januari zijn ze te gebruiken, maar helaas is de dienst er nog niet officieel in Nederland.

Nieuwe work-outs, Time to Walk-sprekers, een Beyoncé-playlist en een nieuw thema voor als je bijna gaat slapen. Het zit allemaal in het verbeterde aanbod van Apple Fitness+ dat op maandag 9 januari te gebruiken is. Apple timmert aan de weg om Fitness+ te verbeteren met een diverser aanbod om meer mensen aan te spreken.

Verbeteringen voor Apple Fitness+ in 2023

Eén van de interessante vernieuwingen is de toevoeging van kickboksen. Deze sport traint je hele lichaam en helpt met het verbeteren van je kracht, uithoudingsvermogen en balans. Iedere work-out bestaat uit een reeks oefeningen en aan het einde volgt een ronde waarin je alle geleerde bewegingen achter elkaar uitvoert. Hiervoor heeft Apple een nieuwe trainer aan de haak geslagen.

Nez Dally, de eerste Muay Thai-vechter in Thailand met een hijab, zal de kickboks-work-outs verzorgen samen met Jamie-Ray Hartshorne. Hij gaf al andere trainingen bij Apple Fitness+. Naast Dally zijn er twee andere nieuwe trainers: Brian Cochrane zal HIIT (High Intensity Interval Training) verzorgen en je kunt bij Jenn Lau terecht voor krachttraining.

Nieuw slaapthema bij Apple Fitness+

Verder komt er een nieuwe soort meditatie bij. De meditatie-oefeningen zijn bedoeld om mee tot rust te komen. Ze moeten helpen met het ontspannen en loslaten van angsten. De nieuwe slaap-oefeningen zijn logischerwijs bedoeld om uit te voeren voordat je gaat slapen. Je kunt 20 minuten mediteren, gevolgd door 5 minuten ontspannende muziek. Er is onder meer “Ontspan je lichaam”, “Waardeer je dag” en “Visualiseer rust”.

Iedere week komen er nieuwe slaap-oefeningen bij. Zo raak je in ieder geval niet verveeld van dezelfde muziek. De verschillende onderdelen van zo’n oefening kun je in iedere gewenste volgorde doen.

Overige verbeteringen

En dan nog wat andere nieuwtjes over Apple Fitness+. Er zijn nieuwe sprekers voor de Time to Walk-functie. Het doel hier is om lekker te wandelen terwijl iemand je een inspirerend verhaal vertelt. Acteur Jamie Lee Curtis heeft de primeur met het nieuwe seizoen. Onder meer kunstschaatser Nathan Chen, acteur en komiek Jason Segel (bekend van How I Met Your Mother) en chef José Andrés hebben hun eigen afleveringen.

Er komen work-outs aan gebaseerd op nieuwe albums, te beginnen met het RENAISSANCE-album van Beyoncé. Later deze maand volgen ook de Foo Fighters en Bad Bunny. Ten slotte is er nieuws voor mensen die hun conditie weer op de rit willen krijgen. Met een nieuw programma kun je in 6 weken een gewoonte opbouwen om dagelijks te trainen.

Helaas is er nog geen nieuws over een uitbreiding naar Nederland en België. Misschien kondigt Apple dat later dit jaar aan, bijvoorbeeld op WWDC 2023. Wil je nu al Apple Fitness+ gebruiken in Nederland? Check hoe je dat doet in onze tip.