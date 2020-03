Aqara G2H camera met HomeKit Secure Video

De G2H-camera van Aqara werd eigenlijk vorig jaar juli al aangekondigd, samen met de Aqara M2 Hub. Ook toen was al bekend dat het HomeKit zou ondersteunen, maar op dat moment was HomeKit Secure Video nog niet officieel beschikbaar. Een releasedatum voor de Aqara G2H werd toen ook nog niet bekendgemaakt, al waren er wel hints naar het eerste kwartaal van 2020. Nu het coronavirus door China woedt staan releasedata niet meer zo vast in steen gebeiteld en het kan dus wel even later worden. Aqara houdt het op het officiële forum dan ook bij “later dit jaar” in 2020.



Dit staat er op het forum bij Aqara:

G2H is supposed to be launched later this year (2020). It will support HomeKit Secure Video and will not be limited by Mi Home app: Aqara Home and Apple Home will be also supported.

Nieuw bij deze aankondiging is dus de ondersteuning van HomeKit Secure Video. Verder zal het werken met de apps van Mi Home en Aqara Home, overigens van dezelfde fabrikant. Het werkt uiteraard ook met de Woning-app van Apple. De camera heeft vrijwel dezelfde functies als de G2, maar de H geeft aan dat het om de HomeKit-versie gaat. Het werkt ook als Zigbee-hub, zodat je er andere Aqara- en Miria-apparaten aan kunt koppelen.

De camera heeft ook een geheugenkaartslot voor SD-kaarten, voor als je niet in de cloud je beelden wilt opslaan. Streamen gebeurt met een beeldkwaliteit van 1080p. Een prijs is nog niet bekendgemaakt, maar naar verwachting zal het een vriendelijk prijskaartje zijn. Zoals alles van Aqara. Vorig jaar kondigde Aqara ook een serie plafondlampen en draadloze schakelaars aan, die sindsdien in China op de markt zijn gekomen. Ook zijn ze internationaal via het grijze circuit te bemachtigen.

Wil je een camera met HomeKit Secure Video, dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor de Logitech Circle 2. Dit was de eerste met support en is voor veel mensen een prima oplossing. Dankzij de nieuwe functie hoef je je camerabeelden niet meer tegen betaling op de cloudserver van een fabrikant op te slaan. In plaats daarvan gebruik je je iCloud-opslagruimte. Met Secure Video wordt het analyseren van beelden en het herkennen van mensen en dieren lokaal gedaan op je iPad, HomePod of Apple TV. Alleen versleutelde beelden worden naar iCloud gestuurd, zodat hackers er niets mee kunnen.

Alles over HomeKit Secure Video lees je in onze uitleg.