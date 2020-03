Red Unlimited: onbeperkte data bij Vodafone

Met Red Unlimited kun je voor 40 euro per maand onbeperkt internetten als je geen klant bent van Ziggo. Ben je wel Ziggo-klant, dan kost het 35 euro per maand. Het is echter de vraag of je Red Unlimited nodig hebt. Veel klanten die zowel klant bij Ziggo als Vodafone zijn en meerdere abonnementen op hetzelfde adres hebben krijgen een zodanige verdubbeling van hun databundel dat het toch al vrij ruim is. Voor vele gebruikers zal het verschil tussen 80GB per maand of onbeperkt niet zo groot zijn. Voordeel van een bundel met limiet is dat je de data ook voor roaming kunt gebruiken, terwijl je bij onbeperkt internet meestal een buitenlandlimiet hebt. Dat geldt ook voor Red Unlimited: je mag per maand 25GB gebruiken in andere EU-landen.



Met de onbeperkt-bundel krijg je binnen Nederland een standaardlimiet van 5GB per dag. Daarna kun je je bundel zo vaak je wilt gratis aanvullen met 1GB per keer. Dit is vergelijkbaar met T-Mobile. Vodafone bood eerder al een bundel met veel data, namelijk Red Together. Deze kun je delen met het hele gezin.

Dit zijn de voorwaarden van Red Unlimited in het kort:

Onbeperkt mobiel internet in Nederland. Na 5GB per dag krijg je automatisch nog 1GB. Hierna kun je ongelimiteerd steeds 1GB toevoegen via My Vodafone.

Buiten Nederland in de EU 25GB per maand mobiel internetten.

Onbeperkt bellen en SMS’en van Nederland naar andere Europese landen. Bij de andere Red-abonnementen heb je 100 minuten internationaal bellen.

Ook andere bundels vernieuwd

Ook de andere bundels zijn aangepast bij Vodafone. Klanten met Red-abonnement krijgen standaard 5G-ondersteuning, zodra dit beschikbaar is via GigaNet van Vodafone. Andere providers proberen juist met speciale 5G-bundels nu al klanten te trekken. Heb je geen Vodafone Red, maar ben je Start-klant, dan krijg je later de mogelijkheid om 5G als extra optie toe te voegen aan je bundel. Bij diverse bundels is de hoeveelheid data verhoogd. Zo krijg je als Red Essentaal-klant nu 10GB in plaats van 5GB. Heb je internet van Ziggo, dan gaat het van 10GB naar 20GB.

Voor zakelijke klanten komt er Red Pro Unlimited, dat vergelijkbaar is maar waarbij je 10GB per dag mag verstoken. Wil je meer gebruiken dan kun je onbeperkt steeds 1GB toevoegen. Buiten Nederland heb je 50GB per maand in de EU-landen en je kunt onbeperkt bellen en SMS’en van Nederland naar naar andere Europese landen.

