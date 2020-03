Facebook Messenger krijgt afslankoperatie en verstopt chatbots

Facebook Messenger dwingt chatbots naar de achtergrond

Tijdens de Facebook-conferentie in 2016 werden Facebook-chatbots aangekondigd als dé nieuwe manier van interactie. Je kon chatten met een bot om antwoord te krijgen op allerlei vragen. Maar vier jaar later gebruikt bijna niemand ze meer en Facebook gaat ze daarom verbergen. In plaats daarvan komt er meer nadruk op eenvoud en snelheid. De nieuwe versie van Facebook Messenger verschijnt vandaag op de iPhone en is tweemaal zo snel. Ook is de app nog maar een kwart van de oorspronkelijke grootte.



Door de afslankoperatie moet de app toegankelijker wordt een beter werken op goedkope telefoons en trage mobiele netwerken. De code van de Messenger-app is met 84 procent gereduceerd tijdens Project Lightspeed. Tegelijk heeft de app een redesign gekregen. Gebruikers worden meer in de richting van verhalen geduwd, waarbij het draait om verdwijnende berichten. Facebook heeft deze functie afgekeken van Snapchat. Het tabblad Personen laat voortaan schermvullende verhalen zien. Voorheen kon je bij het openen van dit tabblad meteen zien wie online was. Het is de bedoeling dat je meer tijd gaat doorbrengen met het kijken van verhalen en het uitwisselen van foto’s en videos’ met vrienden. Tussen de verhalen door krijg je reclames te zien.

Eerder dacht Facebook vooral geld te verdienen met chatbots waarmee je kon shoppen en contact leggen met bedrijven. Je kon ook games spelen in de app, maar ook dat verdwijnt nu naar de achtergrond. Verder zijn opties om een taxi via Uber en soortgelijke diensten te bestellen, verdwenen uit de app.

Er zijn voortaan nog maar twee tabbladen: Chats en Personen. Het tabblad Personen is daarbij in tweeën gesplitst, waarbij je direct de verhalen in beeld krijgt. Om het gedeelte met actieve personen te zien moet je voortaan tikken op een knop, zoals je hieronder kunt zien.

De chatbots, games en het Ontdekken-tabblad zijn niet helemaal verdwenen uit de app, maar zijn verborgen. Je kunt ze in beeld krijgen door de zoekfunctie te gebruiken of op andere manieren. Vind je bijvoorbeeld op de website van een bedrijf de mogelijkheid om via een knop naar de chatfunctie te gaan, dan werkt dat nog steeds. Het is echter wel minder aantrekkelijk gemaak voor bedrijven om deze manier van interactie aan te bieden. En chatbots maken? Dat zullen ook nog maar weinig bedrijven gaan doen.