Aqara nu met HomeKit Adaptive Lighting

Aqara, als onderdeel van Xiaomi, is een merk voor smart home producten. Je vindt de apparaten meestal niet bij de doorsnee winkels, maar vooral bij AliExpress. Mocht je een verzameling accessoires zoals lampen in huis hebben, dan is het goed om te weten dat de Aqara MS1-hub vanaf nu Adaptive Lighting ondersteunt.



Het gaat om versie 3.2.4 van de M1S-hub. Na het installeren van de update, is Adaptive Lighting beschikbaar voor alle slimme lampen van het merk, zoals de LED Light Bulb. Binnenkort komt de update ook naar de M2-hub van Aqara. Om gebruik te kunnen maken van Adaptive Lighting, heb je wel een HomeKit-hub nodig.

Adaptive Lighting is een functie van HomeKit waardoor de kleur van de lampen automatisch verandert gedurende de dag. Je begint de dag bijvoorbeeld met warm licht, terwijl het licht overdag een stuk witter is om je te helpen concentreren. Naarmate de avond in zicht komt, kleurt de lamp weer een stuk warmer om je te helpen te ontspannen. Andere merken die Adaptive Lighting ondersteunen, zijn Philips Hue, Nanoleaf Essential en de Eve Light Strip.

Je vindt de producten van Aqara onder andere bij AliExpress en Amazon.