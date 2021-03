Belkin MagSafe-accessoires voor 2021

Belkin bracht eerder al een autohouder en een oplaadstation met officiële MagSafe-ondersteuning uit. Deze nieuwe accessoires hebben echter een andere insteek. Ze zijn magnetisch en plakken vast aan je MagSafe-toestel, maar zijn niet officieel voorzien van een keurmerkje van Apple. Om op te laden komen er twee powerbanks aan, die respectievelijk $50 en $70 gaan kosten. Het gaat om de 2500mAh Boost Charge Magnetic Portable Wireless Charger en de 10,000mAh Boost Charge Magnetic Portable Wireless Charger. Ze plakken magnetisch vast aan je iPhone 12, maar laden slechts op bij 7,5 Watt en niet de maximale 15 Watt.



Je kunt ook de Boost Charge Magnetic Portable Wireless Charger Pad en de Boost Charge Magnetic Wireless Charger Stand voor respectievelijk $30 en $35 aanschaffen. Ook die zijn beperkt tot 7,5 Watt.

MagSafe fietshouder voor je iPhone 12

Naast de traditionele accessoires heeft Belkin ook een paar nieuwere opties. Zo komt er een $35 kostende Magnetic Fitness Phone Mount aan. Dit is een houder voor je hometrainer – tegenwoordig een populair hulpmiddel om thuis fit te blijven. Deze kan je iPhone niet opladen, maar zorgt wel dat je het scherm goed kunt aflezen.



Links de Belkin fietshouder, rechts de powerbank met magneet.

Magnetische houder volgt je gezicht

Misschien nog wel interessanter is de Face Tracking Magnetic Phone Mount van $65. Dit is een magnetisch accessoire dat automatisch meedraait dankzij gezichtsherkenning. Het accessoire draait en past het beeld aan als je video’s maakt, zodat je in elk frame goed in beeld bent. Dit werkt met een bijbehorende Belkin-app.

Het accessoire heeft de lange naam Belkin Face Tracking Magnetic Phone Mount with MagSafe gekregen en zorgt ervoor dat je geen huisgenoot meer nodig hebt die de camera steeds voor je moet vasthouden, terwijl jij je ding doet. De houder kan 360 graden draaien en kan bijvoorbeeld handig zijn voor artiesten die thuis optreden, mensen die kookvideo’s voor YouTube maken, of mensen die gewoon een filmpje voor de familie willen opnemen. De houder kantelt 15 graden omlaag en 30 graden omhoog. Hij is zowel in landschaps- als portretweergave te gebruiken.

Het grootste nadeel? Het werkt weliswaar met Facebook, Instagram, TikTok, YouTube en meer, maar niet met FaceTime, Zoom en andere apps voor videochatten. Ook wordt de telefoon niet opgeladen en is het alleen geschikt voor de iPhone 12-serie vanwege MagSafe.

Belkin heeft geen releasedatum bekendgemaakt voor deze nieuwe accessoires, maar zegt alleen ‘coming soon’. Ze zijn nog niet te bestellen, ook niet in pre-order.