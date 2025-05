Als je Siri op de Apple Watch gebruikt, kun je de volgende meldingen krijgen: "Wacht even..." of "Ik tik je aan als ik klaar ben". Daarna gebeurt er niets meer. Wat kun je eraan doen?

Siri is niet erg behulpzaam als je de melding “Wacht even” te zien krijgt. En ook “Ik tik je aan als ik klaar ben” leidt meestal niet tot het gewenste antwoord of de gewenste actie. Heb je hier ook regelmatig last van, dan vind je hier 6 mogelijke oorzaken en oplossingen waar je naar kunt kijken. Het probleem doet zich vooral voor bij oudere modellen zoals de Apple Watch Series 3 en nieuwer.

#1 Check je internetverbinding

Controleer eerst of de internetverbinding goed genoeg is. Siri kan bij een zwakke internetverbinding niet goed werken en zal dan even moeten zoeken. Gebruik je Wi-Fi, zorg dan dat zowel je iPhone als de Apple Watch op hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn aangemeld. Heb je een Apple Watch met 4G-functie, controleer dan of het signaal sterk genoeg is. Omdat de Apple Watch geen roaming ondersteunt, heb je er alleen iets aan in het land van aankoop (bijvoorbeeld VS, Frankrijk of Duitsland). Mogelijk is het probleem dan, dat je de 4G Apple Watch probeert te gebruiken in een land waar de eSIM van jouw provider niet ondersteund wordt.

#2 Check je Bluetooth

Ook kan het helpen als de iPhone en Apple Watch bij elkaar in de buurt zijn. Siri maakt een Bluetooth-verbinding met je Apple Watch, dus zorg dat Bluetooth op beide apparaten zijn ingeschakeld. Apple adviseert om zowel Bluetooth als Wi-Fi altijd ingeschakeld te hebben voor een zo zorgeloos mogelijke gebruikerservaring. Je kunt de functies snel inschakelen via het Bedieningspaneel op beide apparaten. Even uitschakelen en dan weer inschakelen kan ook helpen.

Ook kan het helpen als de iPhone en Apple Watch bij elkaar in de buurt zijn. Siri maakt een Bluetooth-verbinding met je Apple Watch, dus zorg dat Bluetooth op beide apparaten zijn ingeschakeld. Apple adviseert om zowel Bluetooth als Wi-Fi altijd ingeschakeld te hebben voor een zo zorgeloos mogelijke gebruikerservaring. Je kunt de functies snel inschakelen via het Bedieningspaneel op beide apparaten. Even uitschakelen en dan weer inschakelen kan ook helpen.

#3 Check je HomeKit-instellingen

Bij ons komt de melding ‘Ik tik je aan als ik klaar ben’ vooral voor bij het bedienen van HomeKit-apparaten en andere smart home-apparatuur. Het kan zijn dat bepaalde apparaten niet reageren, dat je te ver bent van je HomeKit-hub of dat er iets anders met je apparaten aan de hand is. Controleer of het aansturen van de apparaten met Siri wel werkt vanaf je iPhone, of dat het probleem bij de Apple Watch ligt.

#4 Activeer Siri handmatig

Gebruik je steeds Hé Siri om de digitale assistent te activeren op je Apple Watch, probeer het dan eens handmatig door de Digital Crown enkele seconden ingedrukt te houden. Spreek daarna je opdracht in. Hou in de gaten of je op deze manier minder foutmeldingen en ‘Even wachten’-meldingen krijgt.

#5 Apple Watch herstarten

Meestal zal er bij de melding ‘Ik tik je aan als ik klaar ben’ sprake zijn van een verbindingsprobleem. Het kan echter ook een probleem bij Siri zijn, of een ander probleem waardoor Siri niet optimaal functioneert. Je Apple Watch herstarten kan in veel gevallen helpen. Houd de zijknop van de Apple Watch ingedrukt en veeg daarna over de Zet uit-schuifknop. Na een minuutje druk je weer op de zijknop om het horloge in te schakelen.

Bekijk ook Zo kun je een vastgelopen Apple Watch herstarten Bij een vastgelopen Apple Watch helpt herstarten. In deze tip lees je alles over de Apple Watch normaal en geforceerd herstarten, resetten en naar fabrieksinstellingen terugzetten.

Gebruik je een beta-versie van watchOS, dan kan dit problemen met Siri veroorzaken. Is je Apple Watch daardoor vrijwel onbruikbaar geworden, dan kun je het beste downgraden naar de laatste officiële versie. Ben je een gewone gebruiker, check dan of er een software-update voor je Apple Watch is. Hiervoor ga je naar de Watch-app op je iPhone en tik je op Algemeen > Software-update.

Bekijk ook Apple Watch updaten: zo installeer je een watchOS update Hoe installeer je watchOS updates op de Apple Watch? En waar moet je met de Apple Watch-updates rekening mee houden? iCulture legt het je uit.

