Is de Apple Watch niet helemaal jouw ding, maar wil je wel graag een smartwatch? Dan zijn deze Apple Watch alternatieven misschien iets voor jou. In dit overzicht laten we je zien wat er nog meer te koop is.

Apple Watch-alternatieven

Zoek je als iPhone-bezitter een smartwatch, dan zul je al snel een Apple Watch kopen. Maar het kan natuurlijk zijn dat het design niet zo jouw smaak is, dat je graag nog even verder wilt kijken. Er zijn genoeg alternatieven die je dan ook zou kunnen overwegen. Steeds meer horlogemakers zorgen dat hun producten samenwerken met iOS, zodat je ook notificaties kunt ontvangen, je sportactiviteiten kunt meten en soms ook apps installeren – al zijn de mogelijkheden vaak wel wat beperkter. In dit overzicht vind je een aantal suggesties van horloges die vaak nét iets goedkoper zijn, maar wel slimme functies hebben.

Apple Watch-alternatieven: waarop moet je letten?

Bij het kiezen van een smartwatch is er een aantal dingen waar je op kunt letten. Misschien zoek je iets met een wat sportievere inslag, zoals de horloges van Garmin. Of misschien heb je liever een klassiek uitziend horloge met ronde kast. Het aanbod is gigantisch, vooral sinds Fossil allerlei smartwatches is gaan maken voor modemerken zoals Michael Kors en Armani. De meeste horloges draaien op Wear OS, de opvolger van Android Wear, maar er zijn ook horloges voorzien van de eigen besturingssystemen van bijvoorbeeld Fitbit en Garmin. Let niet alleen op de hardware (GPS, hartslagmeter, batterijduur), maar ook op de mogelijkheden van de software. Hoe goed werkt het samen met iOS? Kun je de data ook via een website uitlezen? Werkt het samen met Apple’s HealthKit of Google Fit? En kun je je data exporteren als je later wilt overstappen naar een ander merk?

#1 Fitbit Sense

Werkt met HealthKit: nee

Fitbit heeft met de Sense een geduchte tegenstander voor de Apple Watch in huis. De Sense is gemaakt van staal en dat heeft toch een andere uitstraling dan het aluminium van Apple. Het is een van de weinige Apple Watch-alternatieven die niet draait op Wear OS van Google. We schreven al eens een review over de Sense, dat kun je teruglezen in het onderstaande artikel.

Bekijk ook Review: Fitbit Sense, de meest ambitieuze Fitbit tot nu toe De Fitbit Sense is de eerste grote vernieuwing sinds de Versa. Je kunt er nog steeds mee sporten en fit blijven, maar de nadruk ligt meer dan ooit op geestelijk welzijn en het beheersen van stress. Wij hebben de Fitbit Sense getest en in deze review vertellen we over onze ervaringen.

De Fitbit Sense is waterdicht, voorzien van een hartslagmeter en GPS. Je kunt je slaap bijhouden en daarbij is de

lange batterijduur van zes dagen erg handig. Zo hoef je hem niet elke dag op te laden. Je kunt met de Sense een ECG maken, een momentje rust pakken of de zuurstofverzadiging van je bloed meten, net als de Apple Watch Er komen steeds meer apps van derden beschikbaar voor Fitbit’s eigen besturingssysteem, maar het aanbod is duidelijk kleiner dan bij de Apple Watch.

#2 Samsung Watch 3

Werkt met HealthKit: ja

Wil je een horloge dat wat klassieker oogt? Dan is de Samsung Watch 3 misschien iets voor jou. Wat betreft het bijhouden features komt deze smartwatch aardig in de buurt van de Apple Watch. Hij is voorzien van een hartslagmeter en GPS en meet het zuurstofgehalte van je bloed. Ook kun je met een gerust hart een duik nemen terwijl je je Watch 3 omhebt. Door het gebruik van Wear OS geeft het horloge je alle meldingen die je op je telefoon ook krijgt, dus je hoeft niets te missen. Ook muziek kun je eenvoudig bedienen vanaf dit horloge.

#3 Withings Scanwatch

Werkt met HealthKit: ja

De Withings Scanwatch is een hybride smartwatch. Dit houdt in dat het geen volledige smartwatch is, maar een klassiek horloge met een slimme binnenkant. De Scanwatch heeft een analoog klokje met een klein rond schermpje dat wat smartwatch-functies biedt. Het grootste voordeel hiervan is de batterijduur. Omdat de Scanwatch geen groot en energieslurpend digitaal scherm heeft gaat de batterij maar liefst 30 dagen mee. Je zou bijna vergeten dat je hem ook nog moet opladen. De smartwatch maakt gebruik van de GPS van je iPhone, wat hem minder geschikt maakt voor hardlopers en fietsers. Wel zit er een hartslagmeter en een ECG-sensor in en is hij in staat om automatisch sporten te herkennen wanneer je bezig bent. Het horloge is waterdicht dus je kunt hem omhouden tijdens het zwemmen. En in bed komt het horloge ook van pas, want hij bevat ook slaapfuncties. De Scanwatch is er in twee grootes en je kunt kiezen uit verschillende bandjes.

#4 Garmin Vivoactive 4

Werkt met HealthKit: ja

Ben je een echte sportieveling, kijk dan eens naar de Garmin Vivoactive 4. De focus bij dit slimme horloge ligt nadrukking op sporten en dat is te zien aan alle dingen die hij kan bijhouden. Je kunt allerlei workouts bijhouden zoals hardlopen, fietsen en oefeningen in de sportschool. Het horloge kan specifiek worden gebruikt om te suppen, snowboarden of golven. Is zijn uitgebreide track-mogelijkheden onderscheid de Garmin Vivoactive 4 zich dus ten opzichte van de Apple Watch. Daarnaast gaat de de batterij ook een stukje langer mee, namelijk tot acht dagen. De Garmin Vivoactive 4 is beschikbaar in twee verschillende formaten en drie kastkleuren.

#5 Fossil HR Gen 5

Werkt met HealthKit: ja

Fossil maakt heel veel smartwatches voor modemerken zoals Michael Kors, maar heeft ook eigen modellen. Dit fraaie model is de Fossil Gen 5 is een fors horloge met een stoere, maar toch ook nette uitstraling. Het horloge draait op Wear OS van Google en is bijvoorbeeld in staat om je stappen te tellen, je hartslag controleren of je hardlooprondje bijhouden. Via het horloge kun je zien wanneer je gebeld wordt of een bericht ontvangt. Fossil is niet heel duidelijk over de batterijduur, ze zeggen dat hij meerdere dagen te gebruiken is. Dit is in ieder geval beter dan de batterijduur van de Apple Watch.

Je kunt kiezen uit twee kastgrootes, uitgerust in het roestvrijstaal. Er zijn enorm veel mogelijkheden wat betreft kastontwerpen en materiaal voor de bandjes. Hierin lijkt de Fossil HR Gen 5 erg op de Apple Watch

#6 Huawei Watch Fit

Werkt met HealthKit: ja

Hij lijkt heel erg op een Apple Watch, maar nee, dit is de Huawei Watch Fit Active. Dit horloge heeft de GPS van je iPhone nodig om je wandel- of fietsrondje te onthouden, maar daar tegenover staat wel een batterijduur van tien dagen. Ook kun je er gewoon mee het zwembad in duiken. Ook meet hij je slaap en je hardslag. De Watch van Huawei heeft door wanneer je een activiteit begint en start automatisch met het meten van de statistieken. Iets wat trouwens ook doet denken aan de Apple Watch, zijn de wijzerplaten. De kast is beschikbaar in één formaat, waarbij je kunt kiezen er uit drie kleuren.

Toch nog niet overtuigd? Snappen we. Misschien wil je toch liever een Apple Watch kopen. Check ons overzicht als je meer wilt weten over prijzen en modellen.

