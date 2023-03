Er zijn momenten dat we in ons leven met stressvolle situaties te maken krijgen. Hoewel je stress niet altijd kunt vermijden, is het goed om te weten wanneer je gespannen bent, zodat je er iets aan kunt doen.

Stress meten met de Apple Watch

Soms zijn er duidelijke tekenen van stress, maar het komt ook voor dat stress ongemerkt en zonder waarschuwing binnensluipt, met als gevolg dat je minder goed slaapt en overdag niet goed kunt ontspannen. Je Apple Watch kan helpen om stress te herkennen en kan je waarschuwen, zodat jij maatregelen kunt nemen. Een oplossing kan zijn om de de Mindfulness-app op de Apple Watch te gaan gebruiken, maar je kunt het ook rustiger aan gaan doen, een ontspannende bezigheid zoeken of je hoofd leegmaken door te gaan wandelen in het bos. Om stress te meten komen de volgende Apple Watch-apps van pas!

Hartslagvariabiliteit (HRV) in de Gezondheid-app

De Apple Watch meet op bepaalde momenten automatisch je hartslagvariabiliteit (HRV) en dit is één van de indicatoren dat er sprake is van stress. Je kunt deze metingen terugvinden in de Gezondheid-app bij het item Hartritmevariabiliteit. Helaas kun je daar verder niet zoveel mee, tenzij je in de cijfers duikt en opzoekt wat een normale waarde is. De Apple Watch geeft geen melding bij verhoogde stress en geeft ook niet aan wat normaal is en wat je eraan kunt doen als de metingen te hoog zijn. Gelukkig zijn er daarom alternatieve apps die HRV meten, zoals Elite HRV en Welltory. Die geven iets meer inzicht.

StressFace

StressFace helpt je de hele dag je stressniveaus op een schaal van 1 tot 10 op je Apple Watch te controleren en in de gaten te houden. Deze app is gemakkelijk in gebruik en biedt ook Apple Watch-complicaties voor de wijzerplaat. Je kunt daarmee gedurende dag snel een blik werpen op je Apple Watch om te zien of je nog wel ontspannen genoeg bent. Mocht het toch iets te stressvol zijn, dan bevat de app een collectie meditatieoefeningen. De meeste functionaliteit vind je op de Apple Watch; op de iPhone zijn de functies beperkt. Voor ongeveer een euro per maand krijg je toegang tot de Premium-functies.

De Apple Watch-app heeft vier onderdelen. Eerst zie je het huidige stressniveau en als je naar rechts veegt zie je je tijdlijn, die je stressniveau gedurende de dag op verschillende tijdstippen weergeeft. Op het derde scherm zie je de gemiddelde stress op meerdere dagen. En tenslotte heb je de stressdrempel, die laat zien of jij beter met stress omgaat dan andere mensen. Voor de meeste van deze functies heb je helaas wel de Premium-bundel nodig.

Stress Monitor

Misschien wel de bekendste Apple Watch-app om stress te meten. Deze app geeft je een Overload-melding op het moment dat je stress hebt. Je krijgt ook advies om te herstellen en optioneel kun je ook te zien krijgen of je stressniveau normaal is. Net als de andere apps wordt daarbij gebruik gemaakt van HRV. Neem je een betaald abonnement, dan krijg je inzicht in veel meer data, zoals je wekelijkse stress-hoogtepunten en je stressniveau in relatie tot slaap. Gaat het alleen om meldingen dat je het rustiger aan moet doen, dan is de gratis versie voldoende.

Cardiobot

CardioBot is een populaire app, die vooral gericht is op het meten van hartslagwaarden. Toch heeft deze app vrij laat functies toegevoegd voor stressmeting en hartslagvariabiliteit. Mensen met een lage HRV staan meer onder stress of gaan er minder goed mee om, terwijl je met een hoge HRV elke uitdaging aan kunt. Een hoge HRV is ook een indicatie dat je cardiovasculaire systeem in orde is. Cardiobot gebruikt de data die de Apple Watch toch al meet, om beter te begrijpen hoe je lichaam reageert op stress. Ook kun je zien of je klaar bent voor zwaardere workouts. De app heeft widgets voor de iPhone, voor als je gedurende dag je metingen in de gaten wilt houden. Ook deze app vereist een abonnement van een paar euro per maand als je alle functies wilt gebruiken.

