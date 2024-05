Apple moet onder druk van de EU zorgen dat de NFC-chip wordt geopend voor andere contactloze betaalmethoden en Wallet-achtige apps. Het eerste bedrijf dat ermee aan de slag wil, heeft zich nu gemeld. En het is niet eens in de EU gevestigd!

Het Britse bedrijf Curve belooft dat ze de eerste zullen zijn met een volledig functionerend alternatief voor de Apple Wallet-app. Dat gaat gebeuren zodra Apple volledig voldoet aan de EU-eisen om de NFC-chip van de iPhone open te stellen. Apple zou nog bezig zijn om de technische details af te ronden. Zodra dat klaar is kan Curve meteen de eigen, concurrerende Wallet-app uitbrengen. Curve is gevestigd in Londen en valt dus zelf buiten de EU. Toch wil het bedrijf graag de moeite nemen, omdat er volgens Curve-oprichter Shachar Bialick “miljoenen euro’s” te besparen zijn als Apple buiten spel wordt gezet.

Apple moet volgens de Digital Markets Act meerdere aanpassingen doen, waaronder concurrerende App Stores toestaan. Wat App Stores betreft is dit al erg goed gelukt: er zijn al meerdere initiatieven aangekondigd, waarvan een aantal al operationeel zijn. Met betaalsystemen die concurreren met Apple Pay gaat het wat langzamer. Het idee is dat gebruikers de Apple Wallet volledig kunnen vervangen door een andere oplossing. Het tweemaal indrukken van de zijknop van de iPhone zal daarbij ook zorgen dat er een ander betaalsysteem wordt geactiveerd, bijvoorbeeld die van Curve.

Een andere kanshebber die heeft aangegeven een Wallet-alternatief te willen ontwikkelen, is Vipps MobilePay, dat al 11,5 miljoen gebruikers beweert te hebben en met 650 medewerkers een mobiele portemonnee voor alle Scandinavische landen wil ontwikkelen. Nu NFC wordt opengezet zouden ze hun ambities wel eens kunnen verleggen naar alle EU-landen.

Curve is een stuk kleiner en heeft 4 miljoen klanten. Curve werd vooral bekend in de begindagen van Apple Pay, toen veel Nederlandse banken er nog niet klaar voor waren.