Al sinds 2007 bestond Pocket (toen: Read It Later) als handige tool om onlineartikelen voor later te bewaren. Het is één van de bekendste apps uit de vroege dagen van de App Store en heeft in de loop der jaren veel fans vergaard. In 2023 stopte Pocket voor Mac en binnenkort valt ook het doek voor andere platformen.

De app stond bekend als een eenvoudige manier om artikelen van websites te bewaren en in een afleidingsvrije omgeving te lezen. Pocket kon artikelen voorlezen, downloaden en ook taggen. Veel functies zijn overigens ook al beschikbaar in Firefox, maar je moet dan wel die browser gebruiken.

Pocket-app stopt in juli 2025

Inmiddels is Pocket al uit de App Store en andere digitale winkels gehaald. Het afsluiten van nieuwe abonnementen is ook niet meer mogelijk. Mozilla kondigt aan dat abonnementen op 8 juli 2025 worden stopgezet. Klanten krijgen automatisch hun geld terug. Vanaf die datum is het ook niet meer mogelijk om nieuwe artikelen op te slaan.

Heb je een account, dan heb je nog wel wat meer tijd om je bewaarde artikelen te lezen en/of te exporteren. Dat kan tot 8 oktober 2025. Daarna stopt de API-service en worden ook alle accounts verwijderd. Mozilla heeft een artikel gepubliceerd waarin je leest hoe het exporteren werkt en wat er gebeurt met abonnees.

Ook Fakespot wordt stilgezet

Een andere dienst van Mozilla wordt ook stopgezet: Fakespot. Hiermee konden gebruikers op een privacyvriendelijke manier reviews van producten lezen en analyseren. De tool hielp met het beoordelen van echte en neppe reviews. “Hoewel het idee goed was, kunnen we dit model niet onderhouden,” schrijft Mozilla.

Een alternatief voor Pocket zou misschien wel eens de leeslijst in Safari kunnen zijn. Deze ingebouwde functie kan niet zóveel als Pocket, maar synchroniseert wel tussen al je Apple-apparaten.