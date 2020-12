Wristcam: ‘de toekomst is hier’

De Apple Watch heeft geen camera en zal dat waarschijnlijk ook niet snel krijgen. Je zult je toevlucht moeten nemen tot accessoires van derden. Bijvoorbeeld deze Wristcam. Die heeft twee ingebouwde camera’s: een 8-megapixel camera om de wereld om je heen vast te leggen en een 2-megapixel selfie-camera. “High Tech Meets High Fashion” noemen de makers het. Al hebben wij zo onze twijfels of het wel mooi is. Op de foto’s hieronder kun je de Wristcam in meerdere situaties zien.



De Wristcam kost $299 en is geschikt voor livestreaming via de bijbehorende Wristcam-app. Het is een vrij dik accessoire, maar er staat wel iets tegenover: je kunt er 1080p video mee schieten en stilstaande beelden in 4K-resolutie. Heldere ledlampjes naast de camera maken duidelijk of je een foto of video aan het schieten bent.

Je kunt deze Apple Watch-band aanschaffen in de kleuren Noir, Blanc, Gray, Rose en Sage. De band zelf is waterbestendig en heeft een ingebouwde batterij die een hele dag meegaat bij gemiddeld gebruik. De foto’s en video’s worden gesynchroniseerd met de iPhone tijdens het opladen. Je krijgt er een magnetische USB-kabel bij.

Je kunt je afvragen wanneer je nou een dergelijke camera nodig hebt. De meeste mensen hebben al hun iPhone bij de hand en die heeft al jarenlang een betere 12-megapixelcamera. Een denkbare situatie is dat je aan het joggen bent met je Apple Watch 4G en iets ziet gebeuren wat je niet wilt laten schieten.

“Leven met de Wristcam voelt alsof je superkrachten hebt”, aldus de bedenker. Je gaat bijvoorbeeld uit met vrienden en neemt geen iPhone mee. Het lijkt ons dat een samenloop van omstandigheden die niet zo vaak voorkomt, maar mocht dit de Apple Watch-camera zijn waar je al zo lang op zit te wachten dan kun je voor $299 je leven verrijken. Je zult vrienden in de VS of Canada moeten inschakelen om er eentje te bemachtigen, want ze versturen niet naar Nederland.