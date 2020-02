Concept: ronde Apple Watch

Op internet is een concept voor de Apple Watch Series 6 verschenen. Het gaat om een rond model, iets wat Apple tot nu toe niet heeft gedaan en waar de meningen nogal over verdeeld zijn. In ieder geval zou Apple met een ronde Series 6 weer iets heel anders kunnen doen. De behuizing lijkt wel wat geïnspireerd op de Samsung Galaxy-smartwatch met een dunne schermrand en een speakergrille rondom. De Digital Crown is ingewisseld voor een standaard knop. We hoeven van Apple niet zo’n radicale omslag te verwachten, maar mocht er toch ooit een ronde Apple Watch gemaakt worden dan zou dit het kunnen zijn.



Hieronder is een soort trailer te zien. Er zijn tot nu toe weinig geruchten geweest over de Apple Watch Series 6. Het enige opvallende was een gerucht dat Apple van plan zou zijn een rode (PRODUCT)RED-uitvoering te maken. Die zou dan ook weer het vierkante design krijgen, dat zo kenmerkend is voor de Apple Watch. Dat is ook de reden waarom Apple er vermoedelijk niet van gaat afwijken. Maar dromen mag altijd, toch?

Apple zou nog alle kanten op kunnen met de Apple Watch. Zo zou er een camera ingebouwd kunnen worden en Apple zou ook voor een nog energiezuiniger batterij kunnen kiezen. Met steeds nieuwe functies zoals de eSIM, EGC en always-on scherm zorgt Apple elk jaar voor vernieuwingen en dat heeft ertoe geleid dat de Apple Watch marktleider is geworden. Een rond scherm zou leuk zijn, maar zorgt tegelijk voor extra hoofdbrekens. Hoe zorg je dat bepaalde content nog goed op het scherm te zien is?

Hieronder zie je nog wat meer afbeeldingen van dit concept. Zie jij het zitten?