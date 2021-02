Eigen slimme weegschalen, bloeddrukmeters, een slaaptracker voor onder je matras, of misschien toch een hoofdband die hersenstraling meet? Het is allemaal mogelijk nu Apple op zoek is naar een technisch ingestelde projectmanager voor eigen hardwareproducten voor gezondheid.

Projectmanager gezocht

De vacature werd ontdekt door MyHealthyApple. Apple blijkt op zoek naar een Senior Engineering Project Manager voor “health hardware products”. Deze persoon gaat werken bij de Health Hardware-groep, die onderdeel is van Apple’s gezondheidsdivisie. In de vacature is te lezen dat Apple eigen gezondheidsproducten aan het ontwikkelen is. Het gaat daarbij om hardware en om andere producten dan de Apple Watch. Apple heeft al een slaaptracker in huis, genaamd Beddit. maar die kwam door een overname in 2017 in handen van Apple en is sindsdien niet echt verder ontwikkeld.



De Engineering Project Manager gaat het design en de ontwikkeling leiden van gezondheidshardware die onder eigen merk zal worden uitgebracht. Onder zijn of haar leiding zal het product worden gebouwd, terwijl tegelijk ook aan koppeling met externe partijen, verpakking, productie van componenten, veiligheid en marketing moet worden gewerkt. Kortom, een veelzijdige persoon die bijna alle disciplines kan aansturen. Binnen hetzelfde bedrijfsonderdeel wordt ook gewerkt aan Apple Fitness+ en aan samenwerking met externe partijen.

Uit de bewoordingen van de vacature ontstaat de indruk dat de Apple-gezondheidsproducten al grotendeels in ontwikkeling zijn en binnenkort zelfs in productie kunnen gaan. Een simpele thermometer om koorts te meten zal het niet zijn. Maar wat dan wel?

Je kunt in de Apple Store al diverse gezondheidsaccessoires vinden, die door andere partijen worden gemaakt. Een bekend merk op dit gebied is Withings.