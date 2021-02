‘Apple werkt ook met PSA en General Motors samen’

Er gaan al enige tijd geruchten dat Apple met Hyundai wil samenwerken aan de eerste Apple Car. Daarnaast zou Apple ook contracten met General Motors en de Europese fabrikant PSA (tegenwoordig Stellantis) hebben gesloten voor toekomstige modellen. PSA kennen we van automerken als Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall en DS Automobiles. Sinds januari is dit samengegaan met Fiat Chrysler Automobiles tot een megaconcern, onder een nieuwe naam. Interessant is echter de opmerking van Kuo dat Apple het chassis van de eerste Apple Car zal baseren op Hyundai’s E-GMP battery electric vehicle (BEV) platform.



Het chassis daarvan ziet eruit zoals op onderstaande foto. Het gebruikt twee motoren en heeft een bereik van meer dan 500 kilometer bij een volle batterijlading. Je kunt in 18 minuten opladen tot 80% dankzij snelladen. Het snelste model dat met E-GMP te bouwen is, kan in minder dan 3,5 seconden optrekken van 0 naar 100. En de topsnelheid ligt op 250 kilometer per uur. Hyundai heeft hoge verwachtingen van het platform. In 2025 moeten er 1 miljoen stuks verkocht zijn.

Kuo verwacht dat de productiecyclus en de ontwikkeling van de Apple Car sterk verkort kan worden door samen te werken met bestaande automakers. Apple kan zelf de aandacht dan richten op zelfrijdende hard- en software, halfgeleiders, accutechnologie, vormfactor en interieur, maar ook op een innovatieve gebruikerservaring en de integratie met Apple’s bestaande ecosysteem.

Topmodel voor een topprijs

Hyundai Mobis zal volgens Kuo verantwoordelijk zijn voor design en productie van sommige auto-onderdelen. Hyundai-dochter Kia kan ondertussen de productielijn in de VS optuigen, al betwijfelt Kuo of het wel gaat lukken om in 2025 al de eerste auto’s van de band te laten rollen. Een nieuwe iPhone kost 18 tot 24 maanden, vanaf de eerste specificaties tot massaproductie. Bij een auto spelen veel complexere zaken mee. Zo zijn de kanalen voor verkoop en nazorg bij auto’s heel verschillend.

Apple zal de Apple Car als “very high-end” verkopen, in vergelijking met bestaande elektrische auto’s, zodat het bijvoorbeeld niet botst met de modellen die fabrikanten als Hyundai zelf verkopen. Denk daarbij aan prijzen op het niveau van Tesla. Kuo denkt dat Apple’s productiepartner Foxconn niet zal worden ingeschakeld, ook al maken ze nu al onderdelen voor elektrische auto’s.