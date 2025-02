Hoewel de Apple Vision Pro beschikt over zeer krachtige processors, biedt de mixed reality headset op dit moment geen functies van Apple Intelligence. Daar komt mogelijk verandering in, zo blijkt uit nieuwe geruchten. Het zou gewoon via een software-update mogelijk zijn.

Vandaag de dag is Apple Intelligence in bepaalde regio’s beschikbaar op de iPhone, iPad en Mac. Hoewel de Apple Vision Pro sterke processors heeft die Apple Intelligence prima aan kunnen, wordt het momenteel niet aangeboden. Met de update naar visionOS 2.4 krijgt de Apple Vision Pro ook ondersteuning voor Apple Intelligence, zo beweert Bloomberg.

‘Apple Intelligence komt met visionOS 2.4’

Officieel heeft Apple nooit aankondigingen gedaan over Apple Intelligence op de Apple Vision Pro. Tot nu toe werd veelal gedacht dat er mogelijk nieuwe hardware vereist zou zijn voor Apple Intelligence. De M2-chips zouden al genoeg te doen hebben en dus geen ruimte meer hebben om ook nog de berekeningen voor kunstmatige intelligentie te doen.

Welke slimme functies precies naar de headset komen, is niet volledig bekend. Bloomberg denkt aan een speciale ‘Spatial Content’ app. Het ligt voor de hand dat andere functies zoals schrijftools en een verbeterde Siri dan ook naar Apple Vision Pro komen. Voor sommige functies werkt Apple samen met ChatGPT. Het is goed om te onthouden dat momenteel niet alle functies van Apple Intelligence overal beschikbaar zijn. Heb je dus al een Apple Vision Pro, dan moet je waarschijnlijk nog even wachten tot je alle Apple Intelligence functies in Nederland kunt gebruiken.

Bekijk ook Apple Intelligence in Nederland: zo kun je het nu al proberen op de iPhone Sinds iOS 18.1 kun je Apple Intelligence testen op je iPhone en iPad! Officieel komt Apple Intelligence pas in april 2025 naar Nederland en de rest van de EU. Maar via een omweg kun je het nu al proberen. Op deze pagina leggen we uit hoe je Apple Intelligence en de nieuwe Siri toch al werkend kunt krijgen vanuit Nederland, België en andere EU-landen.

Het is een kwestie van tijd tot de visionOS 2.4 beta komt. Mogelijk wordt er deze week al een eerste beta vrijgegeven voor testers, zo laat Bloomberg weten. Een uiteindelijke release volgt dan logischerwijs binnen enkele maanden.

Apple’s mixed reality bril is deze maand alweer een jaar te koop in de Verenigde Staten. Andere landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, volgden later. Over een release in Nederland en België is nog niets bekend.