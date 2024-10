Het zou zomaar kunnen dat Apple eind dit jaar stopt met de productie van de Vision Pro. Volgens bronnen is de productie deze zomer al flink afgeschaald, met dus mogelijke gevolgen voor later dit jaar.

In februari van dit jaar bracht Apple de Vision Pro uit in de VS, Apple’s next big thing en het eerste echte nieuwe apparaat sinds de Apple Watch. Sinds deze zomer is de Vision Pro, Apple’s eerste headset, ook verkrijgbaar in Europa in onder andere Duitsland en Frankrijk. Maar gaan er nog meer landen bij komen? Dat is nog maar de vraag, want volgens The Information is de productie van het huidige model al flink verlaagd. En mogelijk stopt Apple eind dit jaar helemaal met de productie van het huidige model.

‘Vision Pro productie stopt’

De Vision Pro is vanwege het hoge prijskaartje en de nu nog beperkte toepassingen geen doorslaand succes. Er zijn maar weinig ontwikkelingen rondom de headset en tegelijkertijd zien we dat veel bekende apps en diensten nog altijd ontbreken. Denk aan YouTube en Netflix, terwijl dergelijke video-apps juist zouden profiteren van de mogelijkheden van de Vision Pro. Apple heeft dit jaar wel visionOS 2 uitgebracht, de nieuwste versie van het besturingssysteem voor de Vision Pro. Daarin zitten best wel wat nieuwe handige functies en nieuwigheden die het gebruik verbeteren.

Nu zegt The Information dat de Apple begin van deze zomer nogal abrupt de productie van de Vision Pro teruggebracht heeft. De informatie is afkomstig van bronnen die direct betrokken zouden zijn bij het maken van onderdelen voor de Vision Pro. Uiteindelijk zou de productie van het huidige model tegen het eind van 2024 helemaal kunnen stoppen.

Wat exact de reden zou zijn, is slechts speculatie. De bronnen stellen dat Apple mogelijk voldoende exemplaren geproduceerd heeft van het huidige model, waardoor er genoeg voorraad is om er de rest van de levensduur mee te doen. Er zouden nu zo’n 600.000 exemplaren klaar liggen. Dit is in lijn met de eerdere voorspellingen qua productie-aantallen. Apple zou de productie later weer kunnen oppikken, aangezien de productieketen zelf nog niet stopgezet is.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat er spoedig een directe opvolger komt, want eerder deze zomer gingen er nog geruchten dat de ontwikkeling van de Vision Pro 2 tijdelijk gestopt is. Toch zijn er ook geruchten geweest over een vernieuwde variant met M5-chip, maar de exacte timing is onduidelijk.

Apple zou in plaats daarvan willen focussen op de goedkopere Vision-headset, die alsnog rond de $2.000,- zou kosten. Deze goedkopere versie zou in 2025 of 2026 het levenslicht kunnen zien. De vraag is nu vooral of Apple nog plannen heeft om de Vision Pro nog in meer landen uit te brengen. Daar zijn op dit moment nog geen concrete beloftes over gedaan. Het gebeurt vaker dat een volledig nieuw Apple-product alleen in een beperkt aantal landen beschikbaar is. De eerste HomePod verscheen bijvoorbeeld nooit in Nederland, want pas bij de HomePod mini kwam de speaker in ons land beschikbaar. Toen was Apple alweer gestopt met de verkoop van de allereerste HomePod. Datzelfde pad zou de Vision Pro ook kunnen volgen.