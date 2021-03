Volgens analist Ming-Chi Kuo heeft Apple een hele reeks producten gepland rond brillen en contactlenzen. We zouden in 2022 een AR-headset kunnen zien, gevolgd door de Apple Glass-bril in 2025 en zelfs contactlenzen in 2030!

Headset-helm in 2022

Midden 2022 heeft Apple voor het eerst een eigen headset voor augmented reality klaar, denkt Kuo. Apple zou al een tijdje bezig zijn met een mixed reality scherm, dat je op je hoofd draagt. In een notitie aan investeerders geeft Kuo nu meer inzicht in zijn verwachtingen. Het kan echter wel even duren voordat je als consument ermee kunt rondlopen. Kuo denkt dat AR (augmented reality) en MR (mixed reality) de volgende belangrijke mens-machine-interface gaan worden en van kritiek belang zijn voor Apple’s toekomstige innovaties. Virtual reality-headsets zijn nu nog een niche-product voor de echte liefhebbers, maar AR- en MR-hardware kan ook de mainstream gebruiker bereiken, schrijft Kuo. Apple heeft meerdere producten gepland op dit gebied, waarbij er sprake is van drie fasen.



Het eerste product is een soort helm voor AR en VR. Het zou in 2022 op de markt moeten komen, iets later dan aanvankelijk werd gedacht. Er zouden meerdere prototypes van de helm worden getest, met een gewicht tussen de 200 en 300 gram. Het plan zou zijn om het gewicht verder te verlagen tot onder de 200 gram. Apple zou er micro OLED-schermen en optische modules van Sony voor willen gebruiken. Het wordt een combinatie van VR (waarbij je bent afgesloten van de buitenwereld) en AR (waarbij je door het scherm heen kijkt en de werkelijke wereld nog steeds ziet). Uiteindelijk zou aApple voor een andere fabrikant kunnen kiezen, bijvoorbeeld TSMC.

Het design van de headset maakt het een complex product, dat moeilijker te produceren is dan een iPhone. Apple zou er rond de $1.000 voor willen vragen. Eerder waren er nog geruchten dat de prijs rond de $3.000 zou liggen. De bril heeft een eigen processor en opslag en is daarom niet afhankelijk van een iPhone of computer, zoals bij VR/AR-headsets vaak het geval is. De eerste generatie is nog geen mobiel product: je kunt het ding wel in je tas stoppen en verplaatsen, maar je gaat er niet mee over straat lopen. Apple zal het gaandeweg verbeteren, zodat het een draagbaar accessoire wordt.

De headset gaat samenwerken met videotoepassingen, zoals Apple TV+ en Apple Arcade. Dit moet de headset ook uniek maken. De immersive ervaringen van de headset zouden beter zijn dan van bestaande VR-brillen, omdat de hardware beter is.

Bekijk ook Apple AR-bril en VR-headset: 7 dingen die we nu al weten Apple is volgens geruchten bezig met het ontwikkelen van een AR-bril en/of een VR-headset. Wij vertellen je alles wat je moet weten over deze bril. Wat kun je ermee en waarom is Apple bezig met een AR-headset? Wij vertellen je alles!

Bril in 2025

Bij latere producten zal Apple VR achterwege laten en zich volledig focussen op AR en MR. De tweede fase is een soort bril, die in 2025 uitkomt. De bril kost meer tijd om te ontwikkelen, waardoor Apple nog geen prototypes heeft. Volgens Kuo beschikt ook de bril over eigen computerkracht en opslag, waardoor het een mobiel product wordt dat je buitenshuis kunt dragen. Mogelijk gaat Apple de bril en helm naast elkaar aanbieden, als twee verschillende producten. Ook wordt gedacht aan samenwerking met de Apple Car.

Contactlenzen in 2030-2040

Zie je jezelf niet lopen met een Apple-bril of -helm, dan zijn de contactlenzen misschien iets voor je, maar dan zijn we inmiddels wel in de periode 2030-2040 aanbeland. Kuo kan er nog niet veel over zeggen, behalve dat ze ervoor gaan zorgen dat technologie vrijwel onzichtbaar wordt. De fysieke apparaten zijn dan niet meer te zien. Overigens is het bij gehoorapparaten al grotendeels mogelijk om ze vrijwel onzichtbaar te maken.

De kans dat er in de contactlenzen ook een computer met opslag is ingebouwd is niet zo groot. Hierbij zul je dus nog wel een iPhone bij de hand moeten hebben.