Jony Ive staat al een paar jaar niet meer officieel op de loonlijst bij Apple, maar hij wordt nog wel ingehuurd voor allerlei klussen. Daarnaast zijn er zaken die Ive al jaren geleden heeft bedacht en die nu pas in concrete producten terechtkomen. Bij de Vision Pro lijkt dat ook het geval. Apple heeft een patent ingediend voor de EyeSight-functie op de Vision Pro. Daar in wordt Jony Ive genoemd als enige uitvinder.

Het patent werd gepubliceerd door het Amerikaanse patentbureau en maakt duidelijk dat EyeSight oorspronkelijk al meer dan 7 jaar geleden is bedacht. Daarna kwam het idee in een la te liggen, zo blijkt uit de geschiedenis van het patent. Nu EyeSight aan de Vision Pro is toegevoegd en concurrenten het proberen na te bootsen heeft Apple het idee vastgelegd in een nieuwe patentaanvraag, die dateert uit februari 2024. De publicatie vond deze week plaats, zodat iedereen kan meekijken wat Ive nu eigenlijk heeft bedacht.

EyeSight voor een persoonlijke blik

Headsets zoals de Vision Pro worden gebruikt om virtuele content te tonen. Met een draaiknop op de Vision Pro kun je daarbij de echte wereld helemaal buitensluiten, zodat je zonder afleiding kunt genieten van een film. Voor mensen die in dezelfde kamer zitten kan dat er nogal onsympathiek en onpersoonlijk uit zien. Maar dar heeft Apple iets op bedacht: EyeSight. Daarbij zie je een projectie van de ogen aan de buitenkant van de bril.

Volgens Apple hou je met de EyeSight-functie gewoon oogcontact en kun je op die manier gesprekken blijven voeren met andere mensen in de kamer. Toch zijn er ook mensen die vinden dat de functie er wat eng en kunstmatig uit ziet. En is het eigenlijk niet wat asociaal om binnenshuis de hele tijd rond te lopen met zo’n headset op je hoofd, totdat de batterij leeg gaat? Eén pluspunt heeft de EyeSight-functie wel: je kunt als buitenstaander wat gemakkelijker de emoties van het gezicht aflezen.

Apple’s EyeSight-patent voor slimme brillen

Apple’s patent beschrijft dat de headset twee schermen heeft: een dat naar binnen is gericht voor de gebruiker en een andere die naar buiten is gericht. Op die laatstgenoemde zijn gezichtskenmerken of andere beelden te zien, die niet zichtbaar zijn voor de gebruiker. Het patent spreekt dus niet alleen over ogen, maar het is in theorie ook mogelijk om een filmpje op het buitenste scherm af te spelen, zodat huisgenoten een indruk krijgen waar de gebruiker naar zit te kijken.

Computergestuurde grafische gezichtskenmerken zijn ook mogelijk. Daarnaast zou het buitenste scherm een statusmelding kunnen geven, waaruit je als huisgenoot kunt afleiden of de gebruiker aanspreekbaar is, druk is (“busy”) of in slaap is gevallen (“zzz”).

Nu we weten dat het idee al 7 jaar geleden is bedacht, is het niet zo gek dat Jony Ive als uitvinder wordt genoemd. De voormalige hoofddesigner vertrok in 2019 bij Apple en heeft sindsdien zijn eigen designstudio opgericht. Hij is daarna nog een paar keer ingehuurd om advies te geven, maar speelt op dit moment waarschijnlijk geen actieve rol meer.

Inmiddels is de Vision Pro wel te koop in Duitsland en Frankrijk, maar op een verdere uitrol naar Nederland, België en andere Europese landen zitten we nog steeds te wachten.