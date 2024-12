De Vision Pro is nog niet de grote hit waar Apple op gehoopt had en dat heeft meerdere redenen. Het hoge prijskaartje is een belangrijke factoor, zeker in combinatie met de nu nog beperkte mogelijkheden. De Vision Pro is vooral ideaal voor het kijken van films en series in een onderdompelende ruimtelijke omgeving. Je kan er ook games mee spelen, maar dan zijn de mogelijkheden wel erg beperkt. De games van Apple Arcade zijn speelbaar, maar daar houdt het eigenlijk ook wel mee op. Er zijn maar weinig games die speciaal voor de Vision Pro gemaakt zijn. Bovendien ben je beperkt in de besturing: je kunt de hand- en oogbediening gebruiken of de standaardcontrollers van spelcomputers gebruiken. Speciale VR-controllers zijn er voor de Vision Pro niet, maar daar komt mogelijk verandering in.

‘Sony brengt PlayStation VR-controllers naar Vision Pro’

Volgens Mark Gurman van Bloomberg zou Apple eerder dit jaar Sony benaderd hebben met de vraag om samen te werken om de Vision Pro geschikt te maken voor de PlayStation VR2-controllers. Dit is een set van twee losse handcontrollers met de bekende knoppen, maar ook geavanceerde bewegingsdetectie. De controllers zijn geoptimaliseerd voor VR-gaming, terwijl dat met de gewone gamecontrollers waar de Vision Pro mee werkt niet het geval is. Apple heeft de plannen ook besproken met ontwikkelaars, voor het inbouwen van ondersteuning voor dergelijke controllers in games.

Sony zou er zelf al maanden mee bezig zijn. Sterker nog: de aankondiging had al weken geleden plaats hebben moeten vinden. De bron verwacht nog wel dat de aankondiging alsnog komt, alleen is het nog de vraag wanneer. Hoewel de controllers vooral bedoeld zouden zijn voor games, zou je ook de gehele interface van de Vision Pro ermee kunnen bedienen. Dit zou ook van pas kunnen komen bij bepaalde soorten apps, waarbij een nauwkeurigere bediening nodig is dan nu mogelijk is met hand- en oogdetectie.

Momenteel verkoopt Sony de PlayStation VR2-controllers niet los, dus als het inderdaad zover is zou dat moeten gaan veranderen. Mogelijk sluiten Sony en Apple daarbij een deal, waarmee de controllers los te koop worden aangeboden in de Apple Store. Apple verkoopt nu al de standaard DualSense PlayStation-controllers van Sony.