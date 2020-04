Geavanceerde instellingen voor je Apple TV

De Apple TV heeft sinds de vierde generatie een verborgen menu met geavanceerde instellingen. Dit is in eerste instantie bedoeld voor eigen medewerkers en voor het stellen van diagnoses als je met problemen zit, maar je kunt er ook als gewone gebruiker in rondneuzen. Je hebt alleen een Siri Remote nodig.



In het extra menu met geavanceerde instellingen vind je onder andere de mogelijkheid om in te loggen met AppleConnect, een menu voor het instellen van een VPN-profiel en instellingen voor de slaapstand. Als gewone gebruiker hoef je deze instellingen niet te kennen, maar mocht je toch iets dieper in de instellingen willen duiken, dan vind je ze heel gemakkelijk.

Verborgen instellingen van de Apple TV

Neem de volgende stappen:

Ga naar Instellingen op de Apple TV. Ga naar Systeem, gevolgd door Software-updates. Druk viermaal snel achter elkaar op de Play/Pauze-knop op de Siri Remote. Er verschijnt nu een nieuwe menu-optie Advanced Settings (zoals je ziet is deze optie niet vertaald). Open Advanced Settings en je ziet het verborgen instellingenmenu.

Je kunt nu bijvoorbeeld bij de intervallen voor periodieke controles en de sluitervertraging zelf invullen. Ook kun je bij Buildnummer aangeven welke versie van de software je wilt installeren. Sommige opties zijn niet beschikbaar en voor de meeste mensen zullen het opties zijn die ze nooit gebruiken.

Ontdek meer Apple TV-tips:

Bekijk ons complete overzicht Apple TV tips. Met honderden tips voor Apple TV bespreken we bijna elke instelling en mogelijkheid!