Mary & George (2024)

Het is alweer een tijdje geleden dat er een goed historisch drama te zien was. Mary & George is zoiets. De serie is nu in z’n geheel te zien op SkyShowtime. In deze zevendelige serie spelen Julianne Moore en Nicholas Galitzine de gravin en hertog van Buckingham, die een plan maken om koning James I (Tony Curran) te verleiden – en vervolgens onder de duim te houden – tijdens diens regering in het 17e-eeuwse Engeland. Of het allemaal historisch correct is, mag je zelf beoordelen.