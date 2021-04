Hole punch voor iPhone SE in 2023

Volgens analist Ming-Chi Kuo hoeven we op korte termijn niet op een nieuw model van de iPhone SE te rekenen. Ook niet op een ‘iPhone SE Plus’, waar op een gegeven moment sprake van was. Als het aan analist Ross Young ligt hoeven we er ook niet op te rekenen. Hij ziet in zijn glazen bol een nieuw model in 2022 met hetzelfde formaat 4,7-inch LCD-scherm. Deze heeft een verbeterde processor en 5G-ondersteuning, maar verder zal het geen grote update zijn.



Apple LCD iPhone leak, we now hear the next LCD iPhone SE will remain at 4.7" in 2022. Some rumors that it may have 5G with Sub-6 GHz as well. Also hearing about a 6.1" version in 2023 with punch hole rather than a notch. — Ross Young (@DSCCRoss) April 1, 2021

Young werkt voor Display Supply Chain Consultants, dat gespecialiseerd is in schermtechnologie. Hij baseert zich net als Kuo op tips en ontwikkelingen in de toeleveringsketen van Apple

In 2023 kan er wel een radicaal nieuw design volgen. Het zou daarbij gaan om een 6,1-inch versie van de iPhone SE met een zogenaamd hole punch design in plaats van de notch. Kuo verwacht die hole punch overigens al een jaar eerder in de high-end modellen, de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max, zoals we eerder schreven. In 2023 volgt dan ook het instapmodel iPhone SE met een soortgelijke hole punch.

iPhone SE 2023 wel sterk vernieuwd

Android-fabrikanten maken al gebruik van het hole punch-design (zie hierboven), omdat de camera daarmee minder ruimte inneemt, waardoor het schermoppervlak groter kan zijn. Mocht je je zinnen hebben gezet op een iPhone SE, dan is dit een goed moment om er eentje te kopen. Het toestel is inmiddels ruim verkrijgbaar bij allerlei winkels en er zijn voldoende aanbieders te vinden die veertig euro onder de winkelprijs van Apple zitten, zoals je hieronder kunt zien.