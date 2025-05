Apple heeft in samenwerking met Universal Music Group (UMG) Klanktherapie in Apple Music aangekondigd. Hiermee introduceert Apple een innovatieve audiocollectie die bekende en onbekende muziek combineert met cognitieve wetenschap om luisteraars te helpen bij focus, ontspanning en slaap. In het Engels wordt de functie Sound Therapy genoemd.

Apple Music Sound Therapy: muziek die verder gaat dan alleen luisteren

De afspeellijsten van Klanktherapie zijn geen standaard afspeellijst. Voor deze speciale afspeellijsten heeft Apple samengewerkt met Sollos, een nieuw initiatief binnen Universal Music Group dat zich richt op muziek met betrekking tot je welzijn. De tracks zijn speciaal bewerkt met elementen zoals binaurale beats, gekleurde ruis (zoals witte of roze ruis) en specifieke frequenties die hersenactiviteit kunnen beïnvloeden. Dit maakt het meer dan alleen achtergrondmuziek: het is muziek met een doel.

De collectie is verdeeld in drie categorieën:

Focus : nummers die gebruikmaken van gammapulsen en witte ruis om concentratie te verbeteren. Hierdoor is het ideaal voor werk of studie.

: nummers die gebruikmaken van gammapulsen en witte ruis om concentratie te verbeteren. Hierdoor is het ideaal voor werk of studie. Relax : kalmerende muziek met thètagolven, bedoeld om je tot rust te brengen na een lange dag.

: kalmerende muziek met thètagolven, bedoeld om je tot rust te brengen na een lange dag. Sleep: rustgevende tracks met deltapulsen en roze ruis, speciaal afgestemd op diepe slaap.

Bekende artiesten, nieuwe geluiden

Wat deze functie onderscheidt ten opzichte van vergelijkbare afspeellijsten voor focus, ontspanning en slapen is dat het gaat om aangepaste versies van bestaande muziek van grote namen als Imagine Dragons, Katy Perry, Kacey Musgraves en Ludovico Einaudi. Deze tracks klinken dus vertrouwd, maar zijn subtiel aangepast om te voldoen aan de richtlijnen van neuroakoestiek.

Deze samenwerking sluit aan bij Apple’s bredere focus op gezondheid, welzijn en personalisatie. Sinds iOS 18.4 is het bijvoorbeeld mogelijk om direct via het Bedieningspaneel achtergrondmuziek te starten, met categorieën als Slaap, Relax, Productiviteit en Welzijn. Klanktherapie verschilt hier echter van: deze afspeellijsten zijn direct afkomstig uit Apple Music en zijn bovendien wetenschappelijk onderbouwd, waardoor ze een bewezen effect hebben.

Bekijk ook Vanaf iOS 18.4 kun je gratis achtergrondmuziek op je iPhone laten afspelen: zo stel je het in Als je je wil concentreren kan muziek een fijne rol spelen in het verbeteren van de focus. De iPhone heeft een speciale functie genaamd achtergrondmuziek waarmee je rustgevende muziek kan afspelen om je te helpen slapen, concentreren en meer. En daar heb je geen Apple Music, Spotify of andere app voor nodig. Hoe je achtergrondmuziek instelt om je rustgevende muziek te geven, lees je in deze tip.

Nu beschikbaar in Apple Music

De Klanktherapie-collectie is vanaf vandaag te beluisteren in Apple Music. Je vindt de afspeellijsten via de zoekfunctie, via het tabblad Nieuw of via de links voor de afspeellijsten: Slaap, Relax en Focus.