Apple en speakers is tot op heden en wat moeizame combinatie. In 2006 bracht Apple de iPod Hi-Fi uit, een draadloze speaker voor de HomePod. Het was geen succes en zo’n anderhalf jaar later werd deze van de markt gehaald. De originele HomePod had ongeveer hetzelfde verhaal: de release was in voorjaar 2018 in een aantal landen en in het voorjaar van 2021 werd deze uit het assortiment gehaald, mede vanwege teleurstellende verkopen. Er was echter een tijd dat Apple dacht aan een nieuwe draagbare slimme speaker, zo zegt Mark Gurman van Bloomberg.



‘Prototype van draagbare slimme speaker van Apple’

Volgens Gurman werkte Apple jaren geleden aan een draagbare slimme speaker met oplaadbare batterij. Het is niet duidelijk om welke periode dit ging, maar mogelijk speelde dit in de periode van de beginjaren van de HomePod. Gurman acht de kans klein dat Apple ooit een draagbare speaker onder het eigen merk uitbrengt.



De huidige HomePod mini met kabel.

Momenteel heeft Apple alleen de HomePod mini in het assortiment (die binnenkort eindelijk naar Nederland komt). Hoewel je deze makkelijk met je mee kan nemen dankzij het kleine gewicht en formaat, is het allesbehalve een draagbare speaker. Zo zit er geen batterij in en heb je een wifi-netwerk nodig om muziek te kunnen afspelen.

Apple verkoopt sinds vorige week helemaal geen draagbare speaker meer, ook niet onder het eigen Beats-merk. Apple stopte met de Beats Pill+ speaker, het nog enige draagbare model in het assortiment. Wel werkt Apple volgens bronnen aan HomePod gecombineerd met een Apple TV en is er ook een HomePod met scherm en camera in ontwikkeling. Maar in beide gevallen gaat het dus niet om draagbare modellen. Bovendien kan het nog wel jaren duren voordat deze producten het daglicht zien.