De huidige iPad Air is een geliefd model. Het is de perfecte middenweg tussen de instap-iPad en de iPad Pro. Het huidige model is de iPad Air 2020 en hoewel die ook nu nog prima mee kan, ontbreken daar nog een aantal functies die je wel op andere recente modellen vindt. Volgens het Japanse Macotakara is het dan ook bijna tijd voor de iPad Air 2022. Dit model wordt mogelijk al tijdens een event in het voorjaar aangekondigd.



‘iPad Air 2022 krijgt Center Stage, komt in voorjaar 2022’

Het nieuwe model wordt volgens de bron tegelijkertijd met de iPhone SE 2022 aangekondigd. Volgens de meest recente bronnen gaat Apple die in maart of april onthullen, dus een event in die periode zou het uitgelezen moment zijn. Als we kijken naar de verbeteringen die we volgens Macotakara in de nieuwe iPad Air vinden, maakt dit model vooral een inhaalslag.

De nieuwe iPad Air 2022 krijgt waarschijnlijk een A15 Bionic-chip, dezelfde die je nu in de iPhone 13-serie en iPad mini 2021 vindt. Het huidige model heeft nog een A14-chip. Andere verbeteringen zijn een nieuwe 12-megapixel FaceTime HD-camera. Dit is een stuk beter dan de huidige 7-megapixel camera. Bovendien krijgt de nieuwe iPad Air ondersteuning voor Center Stage (Middelpunt in het Nederlands). Daarmee kan de camera ‘meedraaien’ met je bewegingen, zodat je altijd goed in beeld blijft. Ook komt er aan de achterkant een flitser bij de lens en krijgt de Cellular-versie een upgrade naar 5G.

Apple zou eerder overwogen hebben om de 11-inch iPad Pro als basis te gebruiken en de iPad Air te voorzien van een dubbele camera, maar zou daar uiteindelijk van afgestapt zijn.

Veel overeenkomsten met iPad mini 2021

Toen Apple de iPad mini 2021 aankondigde, werd de vergelijking met de iPad Air 2020 al snel gemaakt. Sterker nog, de nieuwe iPad mini werd eigenlijk een kleine iPad Air genoemd. Als de informatie van de bron klopt, zou je de aankomende iPad Air 2022 eigenlijk weer een grote iPad mini 2021 kunnen noemen. Of er nog nieuwe functies in komen die we niet in de iPad mini hebben, is nog niet duidelijk.