Sinds 2021 kunnen apparaten van derden ondersteuning inbouwen voor Apple’s Siri-assistent. Maar tot op heden zijn er maar weinig apparaten die hier gebruik van maken. Ecobee bracht in 2021 een update uit waardoor je op de thermostaat Siri kan aanroepen, maar dit model is in Nederland niet verkrijgbaar. Maar nu, zo’n drie jaar later, is er eindelijk een apparaat dat gebruikmaakt van deze mogelijkheid. Denon heeft voor haar reeks speakers een update uitgebracht, waardoor je Siri via de speakers kan gebruiken.

Denon-speakers met Siri

De nieuwe functie is ontdekt door HomeKitNews. Dankzij de nieuwe functie kunnen Denon-speakers jou helpen bij het afwikkelen van een Siri-commando. Maar Apple’s assistent zit eigenlijk niet direct in de Denon-speakers ingebouwd. In plaats daarvan fungeert een Denon-speaker als een verlengde van je HomePod-speaker. Je hebt dan ook een HomePod nodig om deze functie überhaupt te kunnen gebruiken.

De nieuwe functie is mogelijk dankzij een update van de HEOS-app, die je gebruikt om de speakers in te stellen. Als je alles goed ingesteld hebt, zal Siri uit de Denon-speaker klinken als je om een opdracht vraagt. De Denon-speakers werken ook al standaard met Alexa, maar nu Siri erbij gekomen is, is er meer keuze.

Om Siri in de Denon-speakers mogelijk te maken, moet je deze eerst verwijderen uit de Woning-app als je hem daar eerder al aan toegevoegd had. Vervolgens open je de HEOS-app en ga je naar Instellingen > Stemassistenten > Siri en volg je de verdere stappen. Meer instructies vind je hier. Zorg er dus voor dat er een HomePod of HomePod mini in hetzelfde netwerk aanwezig is. Eenmaal geconfigureerd, kun je dus gewoon Hé Siri zeggen. Is de Denon-speaker het dichtst in de buurt, dan Siri uit de Denon-speaker klinken. Het verwerken van je verzoek wordt echter wel gedaan door de HomePod. Je kunt daardoor last hebben van enige vertraging.

Geschikte Denon-speakers zijn de Denon Home 150, Home 250, Home 350 en Home Soundbar 550. Het zijn de eerste AirPlay 2-speakers op de markt die deze functie ondersteunen.