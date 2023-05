Een AirTag voor in je kleding of aan je pols? Apple lijkt van plan om een draagbare tag of tracker te ontwikkelen die je als wearable op je lichaam of aan je kleding kunt dragen. Apple probeerde de aanvraag eerder te verbergen.

Apple draagbare tag

Er is een patentaanvraag voor een Apple wearable tag boven water gekomen. Apple beschrijft hoe je een dergelijke tag kunt dragen op je lichaam of kunt bevestigen aan kleding. De tag is bedoeld voor gezondheids- en sportfuncties. Apple probeerde de patentaanvraag eerder te verhullen door een andere identiteit te gebruiken. Het werd al eerder ingediend door Apple-engineers om te voorkomen dat het in de VS ontdekt zou worden. Sinds 2020 is de naam van Apple toegevoegd en nu pas is het patent gepubliceerd in Europa.



De Apple Watch is al geschikt om fitness- en sportactiviteiten te meten, maar het lijkt hier meer te gaan om een tracker voor gedetailleerde metingen zoals tijdens het hardlopen en andere sporten. Dat idee kennen we al van Zepp Labs, dat al in 2013 trackers uitbracht voor golf en tennis.

Inmiddels is Zepp ermee gestopt, maar levert wel de technologie voor bijvoorbeeld de Amazfit-wearables. En wie vroeger een iPod heeft gehad herinnert zich misschien nog wel de Nike Sport Kit, met een tracker die je in een hardloopschoen moest stoppen. Garmin maakt ook nog steeds trackers die je op het lichaam kunt dragen (zie foto bovenaan dit artikel).

Apple’s draagbare tracker: nog veel vragen

Hoe Apple’s draagbare tag eruit gaat zien, is nog niet te zien in het patent. Er zijn ronde schijfjes te zien, vergelijkbaar met een AirTag. Maar er is ook een rechthoekige behuizing te zien. De tag kan met een tijdelijke plakstrip, clips, magneten of andere bevestigingsmaterialen worden vastgemaakt aan het lichaam of de kleding.

Apple kreeg in 2019 een patent toegewezen voor een slimme (arm)band met soortgelijke functionaliteit, maar heeft daar nog niets mee gedaan. Dit nieuwe patent ligt in het verlengde daarvan, maar biedt meer mogelijkheden qua vormgeving. Een sensor op je lichaam of vastgemaakt aan een sportattribuut kan bijvoorbeeld versnelling meten en je helpen om je houding te verbeteren.

Of het ooit tot een concreet product leidt is nog even afwachten. Apple wil een behoorlijke impact maken op het gebied van gezondheid maar tot nu toe leek het er vooral op dat de Apple Watch daarbij centraal zou staan. Een AirTag voor op je lichaam? Misschien komt het er ooit nog van.