Reddit-bezoekers hadden de afgelopen tijd bedacht hoe ze de speaker uit de AirTag konden verwijderen. Dit werd lang niet altijd gedaan met kwade bedoelingen, maar kwam bijvoorbeeld ook van pas als je een AirTag in je fiets of in de rugzak van je schoolgaande kind wil stoppen, zonder dat het ding begint te chirpen. Je hoort ook niet meer het geluidje als een huisgenoot jouw tas oppakt of even je jas leent, als daar een AirTag in zit verstopt. Maar Apple lijkt daar nu een stokje voor te hebben gestoken: de speaker zit nu vast met een soort epoxy-materiaal en is er niet meer los te peuteren. Voorheen moest je na het openschroeven van de AirTag en verwijderen van de batterij flink langs de rand van het witte deel wrikken, om het binnenste deel met de speaker tevoorschijn te halen. Dat kan nog steeds, maar je treft nu een totaal in epoxy gegoten speaker aan.



Voor gezinnen die de speaker eruit haalden om makkelijker hun AirTag te kunnen delen, komt er ook een oplossing: vanaf iOS 17 is het mogelijk om AirTags te delen met meerdere mensen. Er is dan nog wel één eigenaar, maar andere mensen waarmee je deelt krijgen geen waarschuwing meer. Het hoeven niet eens mensen uit hetzelfde gezin te zijn, maar het kunnen ook vrienden zijn die samen een duur stuk apparatuur hebben aangeschaft en daar een oogje op willen houden.