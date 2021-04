Waar artiesten bij de iTunes Store vooral geld verdienen per verkocht album of nummer, gaat dat bij streamingdiensten als Apple Music en Spotify heel anders. Een artiest krijgt daar een heel klein bedrag per stream, dat door een groot aantal streams nog best op kan lopen. Het was altijd onduidelijk hoeveel Apple Music artiesten per stream betaalt, maar uit eerdere berichten bleek wel dat Apple meer uitkeert. The Wall Street Journal heeft nu een brief van Apple in handen gekregen, waarin het bedrijf uitlegt hoeveel artiesten uitgekeerd krijgen.



‘Apple Music betaalt 1 cent per stream’

De brief is bedoeld voor artiesten en zou later vandaag gepubliceerd worden. Daarin is te lezen dat Apple één dollarcent per stream aan artiesten betaalt. Er is vanuit de muziekindustrie kritiek dat streamingdiensten artiesten meer moeten betalen, nu door de coronapandemie optreden en concerten geven nog altijd lastig is. Artiesten zijn daardoor meer afhankelijk van andere inkomsten, waaronder muziekstreamingdiensten.

Spotify betaalt gemiddeld een derde tot een halve cent per stream. Apple Music zou dus twee keer zoveel betalen, maar dat is niet het hele verhaal. Spotify heeft namelijk veel meer abonnees, waardoor een nummer gemiddeld ook veel meer gestreamd wordt. Wat artiesten uiteindelijk verdienen, zal daarom bij Spotify vermoedelijk hoger zijn. Exacte cijfers zijn daarvan niet bekend. Apple Music heeft nu minstens 60 miljoen abonnees. Dit aantal stamt uit juni 2019 en sindsdien heeft Apple geen cijfers meer bekendgemaakt. Spotify zit op meer dan 150 miljoen betalende gebruikers. Daar komen dus de gratis luisteraars nog bij. In totaal zijn het er 345 miljoen.

Het is niet duidelijk hoeveel Apple Music aan artiesten in Europa betaalt, maar vermoedelijk gaat het om ongeveer hetzelfde aantal. Hou er ook nog rekening mee dat van die cent per stream niet alles naar de uitvoerende artiest zelf gaat. Het bedrag wordt verdeeld over tekstschrijvers, componisten, muzieklabels en andere rechthebbenden.

Een jaar geleden kondigde Apple nog een speciaal noodfonds van Apple Music aan, voor artiesten die getroffen werden door de gevolgen van COVID-19. Er stond 50 miljoen dollar klaar voor indie-labels.