WhatsApp heeft een kleine maar handige update uitgebracht. In de nieuwste versie van WhatsApp kun je namelijk meer van een foto of video in een chat zien, zonder dat je deze hoeft aan te tikken.

WhatsApp verbeterd fotopreviews in chats

Als je in WhatsApp een foto of video krijgt toegestuurd in een chat, zie je daar direct in het gesprek een voorvertoning van. Zo’n voorvertoning is standaard bijgesneden, waardoor je soms belangrijke onderdelen van een foto mist. In de nieuwste versie van WhatsApp heeft de chatapp daar wat aan gedaan. Previews zijn namelijk een stukje groter, zodat je ze makkelijker kan bekijken zonder ze aan te hoeven tikken. In plaats van vierkant is de voorvertoning nu meer rechthoekig.



Het lijkt ogenschijnlijk een kleine wijziging, maar maakt het bekijken van een foto echt een stukje makkelijker. Het komt bijvoorbeeld van pas als je wil reageren op een foto. Doordat je nu nagenoeg de gehele foto ziet, hoef je deze niet telkens te openen als je er iets over wil zeggen. Het resultaat zie je het beste met verticaal genomen foto’s. Volgens WhatsApp geldt het ook voor video’s, maar daar hebben wij het verschil nog niet op kunnen merken.



Links de nieuwe preview, rechts de oude.

Overigens heeft WhatsApp een probleem met de voorvertoningen in pushberichten nog steeds niet opgelost. Dat betekent dat je foto’s die je in de melding op de Apple Watch krijgt, nog steeds onscherp zijn. Het is niet duidelijk waarom WhatsApp deze functie niet verbetert, want andere apps kunnen wel gewoon een scherpe foto in de melding tonen.

Verbetering voor berichten met vervaldatum

WhatsApp voert ook een verbetering door met de functie voor verdwijnende berichten in WhatsApp. Vanaf nu kunnen alle gebruikers in een groep deze functie inschakelen. Voorheen was dit alleen mogelijk door de beheerder. Beheerders kunnen in de instellingen van een groep wel aangeven wie de instellingen voor berichten met vervaldatum kunnen wijzigen.