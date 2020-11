Nu het hoge woord eruit is en de datum van Apple’s november 2020-event bekend is, kan het speculeren beginnen. In onze vooruitblik op Apple’s november-event kon je al het één en ander lezen, maar ook Bloomberg blikt vooruit. Mark Gurman, die op het gebied van Apple-nieuws één van de betrouwbaarste bronnen is, schrijft dat Apple werkt aan drie nieuwe MacBooks, die mogelijk alledrie tijdens het event onthuld worden.



‘Drie nieuwe MacBooks: twee nieuwe MacBook Pro’s en MacBook Air’

Apple gaat niet één of twee, maar drie nieuwe MacBooks onthullen. Het gaat volgens Bloomberg om twee nieuwe MacBook Pro’s (een nieuwe 16-inch en een 13-inch MacBook Pro) en een nieuwe 13-inch MacBook Air. Alle drie de modellen krijgen Apple’s eigen Apple Silicon-chip, die ontworpen is met de techniek van ARM. Ze zijn gebaseerd op de A14-chips die we ook al in de iPhone en iPad vinden.

Afgezien van de nieuwe chips, hoef je geen grote veranderingen te verwachten. Er komt geen nieuw design, dus ook de 14-inch MacBook Pro waar eerder over gesproken werd, wordt nog niet onthuld. Uit tests blijkt dat er verbeteringen zijn op het gebied van energiezuinigheid. Naast een Apple-chip krijgen de modellen ook een grafische kaart en machine learning-processors die door Apple ontworpen zijn.

Bekijk ook Apple's volgende media-event is op 10 november Apple heeft de media officieel uitgenodigd voor het derde grote media-event van dit najaar. Op dinsdag 10 november om 19:00 uur Nederlandse tijd kun je live meemaken hoe de eerste Macs met Apple Silicon worden onthuld. De slogan is deze keer 'One More Thing'.

‘Twee nieuwe desktops in ontwikkeling’

Apple zou daarnaast twee nieuwe desktop-Macs in ontwikkeling hebben. Een opnieuw ontworpen iMac staat op de planning, maar vermoedelijk komt deze pas in 2021. Engineers werken ook aan een nieuwe Mac Pro. Dit is Apple’s krachtigste Mac en het nieuwe model zou ongeveer de helft zo groot zijn. Qua design lijkt hij wel op de huidige Mac Pro. Of het nieuwe kleinere model met Apple-chip de huidige gaat vervangen, is nog niet duidelijk.

Apple heeft nog tot 2022 om de transitie van Intel naar eigen Mac-chips in goede banen te leiden. De desktop-Macs volgen dan ook pas op een later moment. Tijdens het event draait het dan ook vooral om de MacBooks.