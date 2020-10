macOS 11.0.1 beta bevat hints naar drie nieuwe Macs

Uit de code van macOS 11.0.1 blijkt dat er drie nieuwe Mac-modellen aan zitten te komen. Ze zijn als placeholder te vinden in de beta die nu in omloop is.

Hints naar nieuwe Macs in Big Sur beta

Sinds woensdagavond kun je als ontwikkelaar de macOS 11.0.1 beta van Big Sur installeren. Eerder bleken er al nieuwe wallpapers met landschappen in te zitten, zowel getekend als gefotografeerd. Maar er blijken nog meer verrassingen in verstopt. Drie verschillende Mac-modellen staan te wachten om te worden aangekondigd. Twitteraar @HarckerTech ontdekte de tijdelijke aanduidingen (placeholders), waarvan twee niet eerder te vinden waren in de voorgaande beta. Mogelijk gaan we op de verwachte datum van 17 november dus drie nieuwe Macs zien, die nog dit jaar op de markt komen.



Er zijn nog meer aanwijzingen voor nieuwe Macs. Uit de toeleveringsketen blijkt bijvoorbeeld dat de productie van de A14X voor de Mac in het vierde kwartaal van 2020 van start te gaan. Ook zal de productie van de krachtiger A14T begin 2021 van start gaan. Ook blijkt uit registraties in de EEC-database dat er tenminste nog vijf Mac-modellen op de rol staan. En onlangs bleek uit een Bluetooth-productendatabase dat er ook een mysterieuze ‘personal computer’ aan zit te komen. Daarbij kan het ook gaan om een nieuwe Mac.

Wil je het zelf opzoeken, dan moet je in de map /System/Library gaan wroeten, waar Apple verschillende bundels heeft staan om verschillende Mac-modellen te kunnen onderscheiden. De MacHardwareTypes-2020f.bundle, MacHardwareTypes-2020g.bundle en MacHardwareTypes-2020h.bundle zijn nieuw. De huidige MacHardwareTypes-2019f.bundle (dus voor 2019) en MacHardwareTypes-2020d.bundle zijn voor de 16-inch MacBook Pro, dus mogelijk krijgen we daar een nieuwe van te zien. De andere bestanden zijn voor de 2020 MacBook Air, iMac en ‌MacBook Pro‌. Toch blijft het nog even een verrassing welke nieuwe Mac(Books) we gaan zien.

Het wachten is nu op de aankondiging van het event, dat vermoedelijk op 17 november gaat plaatsvinden. Ontwikkelaars die al een testkit met Apple Silicon Mac in gebruik hebben zijn al uitgenodigd om volgende week 1-op-1 sessies met Apple-engineers te gaan volgen, zodat ze nog op tijd hun apps kunnen klaarmaken.