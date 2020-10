Gerucht: ‘Apple’s volgende event is op 17 november’

De eerste Apple Silicon Mac komt nog dit jaar op de markt, heeft Apple beloofd. De aankondiging zou wel eens op dinsdag 17 november kunnen plaatsvinden. Volgens Twitter-lekker Jon Prosser heeft Apple dan een event gepland. Het zal daarbij opnieuw om een online event gaan, dat vooraf is opgenomen. Apple gaat er niet alleen de eerste Mac met Apple Silicon-chip aankondigen, maar ook andere nieuwe Mac-modellen. De aandacht zal echter vooral gericht zijn op Apple’s concrete plannen om Intel-chips te vervangen.



Het event zal een week van te voren worden aangekondigd op 10 november. Dit gebeurde eerder ook al bij de evenementen in september en oktober. Overigens had Bloomberg toen al gezegd dat de Macs in november komen.

De grote overstap gaat ongeveer twee jaar in beslag nemen en de eerste Mac-modellen met ARM-gebaseerde processor moeten nog dit jaar in de schappen liggen. Daarbij gaat Apple ongeveer dezelfde chips gebruiken die je ook in de iPhone en iPad vindt. Dit jaar zal het waarschijnlijk gebaseerd zijn op de A14, maar alle details horen we over een maand.

Volgens Prosser kunnen we op het event ook de AirTags verwachten, maar voor de AirPods Studio hoofdtelefoon moeten we wachten tot maart 2021.

Het betekent dat we alweer aan het vierde event van dit jaar toe zijn. Apple sloeg het maart-event dit jaar over en stapte bij WWDC 2020 over naar een nieuw format met flitsende, vooraf opgenomen presentaties. Dat beviel blijkbaar goed, want ook het september- en oktober-event werden op die manier afgespeeld. Dat er niet kan worden geklapt en gejoeld bespaart blijkbaar nogal wat tijd, want de events duren momenteel nog maar iets meer dan een uur. Voor de media heeft het voor- en nadelen: zij hoeven niet meer naar Cupertino te reizen, maar kunnen ook geen eerste hands-on doen in het Steve Jobs Theater. In plaats daarvan stuurt Apple de producten vaak vooraf naar enkele influencers.