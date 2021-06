iOS 15 is aangekondigd en dat betekent dat we ook een indruk krijgen van het nieuwe uiterlijk, inclusief de standaard wallpapers die erbij geleverd gaan worden. De nieuwe functies krijg je nog niet door de wallpapers op je toestel te zetten, maar je komt al wel een beetje in de stemming. Op de iPhone zijn er twee varianten met kleurige vlekken. De wallpapers voor de iPad hebben iets anders gerangschikte vlekken en zijn uiteraard in een groter formaat.



iOS 15 wallpapers

Hier vind je de wallpapers voor je iPhone. Klik op de wallpaper voor een grote weergave, waarna je deze kunt downloaden:

iPadOS 15 wallpapers

Voor de iPad vind je deze wallpapers:

Zo stel je een nieuwe wallpaper in:

Ga naar Instellingen > Achtergrond. Je ziet nu je huidige achtergronden voor het Tik bovenin het scherm op de link Kies een nieuwe achtergrond. Je ziet nu bovenin het scherm de achtergronden die Apple standaard meelevert, namelijk dynamisch, stilstaand en live. Kies de categorie. Tik op de afbeelding die je wilt gebruiken. Je krijgt deze nu schermvullend te zien. Tik op de knop Stel in onderin het scherm. Geef aan of je de wallpaper op het toegangsscherm, het beginscherm of allebei wilt gebruiken. Klaar! De nieuwe wallpaper is nu ingesteld.

Overigens kun je ook een foto uit je camerarol gebruiken als wallpaper.