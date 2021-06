Apple maakt het makkelijker om accounts te beveiligen met tweefactorauthenticatie. In iOS 15 zit een ingebouwd systeem voor het aanmaken van verificatiecodes.

Heel veel online diensten bieden tweestapsverificatie of tweefactorauthenticatie aan om de accounts te beveiligen. In plaats van alleen een gebruikersnaam en wachtwoord, moet je ook een korte cijfercode invoeren die automatisch aangemaakt wordt en na dertig seconden automatisch ververst wordt. Dit zijn zogenaamde TOTP (Time-based One-Time Passwords), die aangemaakt kunnen worden door apps voor tweestapsverificatie. Vanaf iOS 15 is dit standaard ingebouwd op de iPhone en iPad.



iOS 15 maakt codes voor tweestapsverificatie

Bekende apps die dergelijke codes aanmaken, zijn Google Authenticator en 1Password. Maar van iOS 15 is dit onderdeel van iCloud-sleutelhanger, waardoor je dit daar rechtstreeks kunt instellen. Je vindt de optie in de Instellingen-app, bij het kopje Wachtwoorden. Als je vervolgens een van je opgeslagen inloggegevens opent, kun je daar tikken op Configureer verificatiecode. Apple ondersteunt zowel QR-codes voor het instellen van verificatiescodes als het handmatig toevoegen van de configuratiesleutel.

Als je het eenmaal ingesteld hebt, gaat het invullen vanzelf. Dankzij AutoFill op iPhone en iPad wordt dan dus niet alleen de gebruikersnaam en wachtwoord automatisch ingevuld, maar ook de eenmalige verificatiecode die bij dat account hoort. Je hoeft dan dus alleen nog te bevestigen via Touch ID, Face ID of je toegangscode.

Behalve op iPhone en iPad, komt de functie ook naar de Mac in macOS Monterey. Apple heeft daarvoor in de Systeemvoorkeuren een nieuwe sectie voor wachtwoorden toegevoegd. Er is dus geen aparte app voor iCloud-sleutelhanger waar je dergelijke instellingen kunt aanpassen.