Krijgen we in 2024 de grote onthulling?

Binnen Apple zou de afgelopen maanden extra hard zijn gewerkt aan AI-projecten, vooral op het gebied van grote taalmodellen. Sinds chatbot-diensten en AI-functies overal opduiken, wil Apple niet achterblijven. Zo is er ChatGPT van OpenAI, Microsoft Bing en Google Bard, die er sinds kort ook in het Nederlands is. Intern zou Apple gewerkt hebben aan een chatbot die binnenskamers ‘Apple GPT’ wordt genoemd. Apple zou echter geen duidelijke strategie hebben om er een consumentendienst van te maken, zegt Gurman.



Het gaat er Apple vooral om niet achterop te raken. Door gebruik van AI-technieken gaan mensen anders met smartphones om. De medewerkers die er intern aan werken moeten speciaal toegang vragen om de chatbot-app te mogen gebruiken. Apple zou het vooral gebruiken voor prototypes van producten. De bot kan vragen beantwoorden op basis van data die Apple heeft gevoed om te trainen. Apple zou eerder hebben overwogen om een contract met OpenAI te sluiten en probeerde de technologie ook intern uit, maar besloot toch een andere oplossing te kiezen.

Apple’s platform is gebouwd met het Jax machine learning framework van Google en draait in Google Cloud. De teams gebruiken het bijvoorbeeld om problemen rondom privacyzorgen op te lossen. In vergelijking met concurrenten is Apple veel voorzichtiger op het gebied van privacy, waardoor de assistent Siri lang niet zo slim is.



Facebook had in 2018 al chatbots, maar die konden nog geen speech schrijven of een reisplanning maken.

‘AI-aankondiging in 2024’

Apple zou van plan zijn om in 2024 een grote aankondiging op het gebied van AI te doen, maar concrete details zijn nog niet bekend. Apple heeft al een tijd geleden John Giannandrea aangesteld als hoofd AI. Het Apple Car-team rapporteert rechtstreeks aan hem, maar er speelt veel meer. Tim Cook zei in mei dat er nogal wat zaken rond AI opgelost moeten worden, voordat het mainstream zal worden. Hij zei ook dat Apple AI ziet als een belangrijke ontwikkeling en dat het gaandeweg in producten zal sluipen.

In iOS 17 is daar al iets van te merken: Apple heeft een nieuw taalmodel in gebruik genomen om tekstcorrectie te verbeteren. Ook kunnen voortaan individuele huisdieren herkend worden. Volgens Gurman zien we dan ook al enkele resultaten van het project in de zoekfuncties, Siri en Kaarten.

Meer informatie lees je in het artikel van Bloomberg.