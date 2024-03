Apple zou in gesprek zijn om Google's Gemini in te bouwen in iOS 18 en iPadOS 18, voor meerdere generatieve AI-functies. De deal zou voortborduren op de afspraken over Google als standaard zoekmachine. Maar er zijn nog meer gesprekken geweest.

Dat iOS 18 veel AI-functies gaat krijgen, mag inmiddels geen geheim meer zijn. Er zijn al veel geruchten geweest over Apple’s generatieve AI-plannen voor 2024 en in iOS 18 zouden we daar de eerste resultaten van zien. Apple werkt zelf aan een eigen AI-model voor lokaal gebruik, maar zou ook voor bepaalde functies een op cloudgebaseerde AI willen gebruiken. En daarvoor zijn nu met verschillende partijen meerdere gesprekken gevoerd, zo meldt Bloomberg. Apple zou nu met Google in actieve onderhandeling zijn om onder licentie Gemini standaard in de iPhone te gebruiken.

‘Google’s Gemini als standaard in iOS 18’

Gemini is Google’s eigen ontwikkelde AI-model, die in drie varianten bestaat en onder licentie gebruikt mag worden door andere partijen. De gesprekken tussen Apple en Google zouden dus gaan over het implementeren van Gemini voor bepaalde AI-functies in iOS 18. Apple werkt zelf ook aan AI-model voor lokaal gebruik. Dit is dus vooral bedoeld voor functies die op het device zelf werken, zoals bepaalde taken waar geen informatie vanaf het internet voor nodig is. Denk aan bewerkingen aan je eigen foto’s in je fotobibliotheek.

Voor de meer ingewikkelde cloudgebaseerde taken, zou Apple dus op zoek zijn naar een partner. Voorbeelden van deze taken zijn het maken van afbeeldingen of het schrijven van teksten op basis van simpele tekstopdrachten. De generatieve AI-functies zouden onderdeel worden van Siri en diverse standaardapps.

Apple werkt ook aan zijn eigen taalmodel genaamd Ajax, maar deze zou aanzienlijk minder slim zijn dan die van andere diensten. Apple zou daarom dus nog niet zijn eigen model hiervoor willen gebruiken, maar in plaats daarvan kiezen om samen te werken met een andere partij. Dat Google nu de degene is met wie Apple in gesprek is, komt niet helemaal als een verrassing.

Apple en Google hebben namelijk al jarenlang een deal. Google betaalt Apple jaarlijks miljarden om Google als standaard zoekmachine in Safari te laten zijn. Daardoor zorgt Google ervoor dat miljoenen mensen op iPhones en iPads dagelijks Google gebruiken, al kan de gebruiker wel zelf altijd nog een andere zoekmachine op de iPhone instellen. De deal rondom Gemini zou voortborduren op dit partnerschap. Tegelijkertijd ligt deze bestaande deal met Google onder een vergrootglas bij Amerikaanse autoriteiten en de EU, dus die zullen ook de mogelijke deal rondom Google’s Gemini nauwlettend in de gaten houden.

Ook gesprekken geweest met OpenAI

Behalve Google zou Apple ook gesprekken gevoerd hebben met OpenAI, de maker van Chat-GPT. Bloomberg meldt dat Apple ook overweegt om deze dienst te gebruiken en in te bouwen in de iPhone en iPad. Apple zou ook voor meerdere partijen kunnen gaan, waarbij je als gebruiker de mogelijkheid hebt om zelf te kiezen welke je wil benutten.

Aankondiging tijdens WWDC

Pas tijdens de WWDC krijgen we op z’n vroegst meer te horen over Apple’s plannen met generatieve AI en daarbij het resultaat van deze mogelijke deal. Het kan ook zo uitpakken dat er uiteindelijk helemaal geen sprake is van een deal tussen Apple en Google (of een andere partij). Tim Cook heeft in ieder geval meermaals aangegeven dat hij enthousiast is over generatieve AI.