Het Magic Keyboard voor de iPad is een handig (maar wel duur) accessoire dat je iPad omtovert tot een meer geschikte laptopvervanger. Met een verlicht toetsenbord en trackpad kun je er beter op werken, gecombineerd met bijvoorbeeld het touchscreen en Apple Pencil. Voor 2024 wordt er een vernieuwd Magic Keyboard voor iPad verwacht en de eerste nieuwe functies en verbeteringen zijn al uitgelekt. De grote vraag is vooral voor welke iPad-modellen deze vernieuwde toetsenbordhoes geschikt is.

#1 Nieuwe behuizing: aluminium

Het huidige Magic Keyboard voor iPad heeft een beetje een rubberachtige behuizing, die wat stroef aan voelt en ook snel vies wordt. Bij MacBooks zijn we al jaren gewend dat het toetsenbord van aluminium gemaakt is. Om de iPad meer het laptopgevoel tet geven, krijgt het nieuwe Magic Keyboard voor iPad een behuizing van aluminium. Of dit ook gevolgen heeft voor het gewicht van het toetsenbord is nog de vraag. Momenteel is een iPad Pro met het Magic Keyboard zelfs dikker en zwaarder dan een MacBook Air, dus we hopen dat Apple hierin wel een verbetering gepland heeft. Of er nog meerdere kleuren komen, is nog niet bekend. Wij gaan er vanuit dat er hoogstens twee kleuren komen, die passen bij de kleur van de iPad zelf.

#2 Groter trackpad

Het voordeel van het Magic Keyboard voor iPad, is dat er een ingebouwd trackpad in zit. Daarmee kun je de cursor van de iPad bedienen, zonder dat je daar nog weer een externe muis voor nodig hebt. Het trackpad op het huidige Magic Keyboard-hoes is echter een stuk kleiner dan je van de MacBook gewend bent. Volgens geruchten wordt dit trackpad een stukje groter, wat weer voordelen heeft voor de bediening van de iPad. We verwachten echter niet dat het trackpad net zo groot wordt als van de huidige MacBooks, omdat daar niet zo veel ruimte voor is.

#3 Meer toetsen (hopelijk)

Hoewel hier nog geen geruchten over zijn, zou het ons niets verbazen als het nieuwe 2024 Magic Keyboard voor iPad meer toetsen krijgt. Momenteel ontbreken de functietoetsen bovenaan, waarmee je bijvoorbeeld het geluid of de helderheid van de iPad zelf kan bedienen. Ook de Escape-toets ontbreekt. Vergelijkbare hoezen van bijvoorbeeld Logitech hebben deze wel en er moet volgens ons makkelijk ruimte zijn om dit toe te voegen.

Voor huidige gebruikers hebben we al eens een tip geschreven hoe je een Escape-toets kan toevoegen aan een iPad-toetsenbord.

Bekijk ook Zo voeg je een escapeknop toe aan je fysieke iPad toetsenbord Heb je een fysiek toetsenbord bij je iPad, maar mis je een escapetoets? In deze tip leggen we uit hoe je deze toevoegt. Dit werkt onder andere met Apple's Magic Keyboard.

#4 Compatibiliteit: voor welke modellen?

Maar voor welke modellen maakt Apple dit vernieuwde iPad Magic Keyboard en voeg je een handig toetsenbord met trackpad-functie aan je iPad toe? We verwachten dat het in ieder geval bedoeld is voor de nieuwe iPad Pro 2024, die tegelijkertijd aangekondigd wordt. Maar Apple komt met nog een nieuwe iPad, namelijk de iPad Air 2024. De iPad Air werkt momenteel ook al met het Magic Keyboard, maar er is zeker een kans dat dat niet gaat gelden voor de vernieuwde versie van de toetsenbordhoes. Volgens een betrouwbare bron maakt Apple het nieuwe Magic Keyboard voor iPad alleen voor de iPad Pro en blijft de iPad Air zitten met de huidige variant.

Bekijk ook Gerucht: 'Vernieuwd Magic Keyboard alleen voor iPad Pro, iPad Air behoudt huidige model' Apple zou van plan zijn een steviger en duurzamer model van het iPad Magic Keyboard uit te brengen. Deze is gemaakt van aluminium en doet meer denken aan een laptop. Maar dit nieuwe model zou alleen bedoeld zijn voor de iPad Pro en dus niet voor de iPad Air.

We verwachten het nieuwe Magic Keyboard voor iPad tijdens Apple’s Let Loose-event van 7 mei, tegelijkertijd met de nieuwe iPads. Op iCulture volg je alles over de nieuwe aankondigingen. In de tussentijd lees je ons artikel met verwachtingen voor het iPad-event van 7 mei.