Haal meer uit je Mac met dit nieuwe boek van iCulture en Van Duuren Media. In dit Nederlandstalige boek ontdek je de geavanceerde mogelijkheden van je Mac en MacBook: dingen die je nooit voor mogelijk had gehouden krijg je in heldere taal uitgelegd.

Je hebt misschien geen Mac Pro op je bureau staan, maar je ziet jezelf wel als professional als het om de Mac gaat. Je kunt met je Mac lezen en schrijven en je bent degene die anderen weer op weg helpt als ze zijn vastlopen. Maar toch valt er ook voor jou nog genoeg te ontdekken. In het boek “Zo word je een Mac Pro” verklapt Mac-auteur Bob Timroff de tips en trucs om zaken nog nét iets handiger aan te pakken. Na het succes van de eerder verschenen boeken “Zo word je een iPhone Pro” en “Zo word je een iPad Pro” is het nu tijd voor de Mac!

Zo word je een Mac Pro

Je betaalt in de voorverkoop slechts €27,50 in plaats van de uiteindelijke winkelprijs van €29,99. De korting geldt tot 27 mei en het boek komt vlak daarna officieel uit. Deze keer is het boek geschreven door Bob Timroff, die al heel wat Mac-boeken op zijn naam heeft staan. Voor het boek “Zo word je een Mac Pro” heeft hij zijn kennis gecombineerd met de tips van iCulture, zodat je een gevarieerde collectie tips krijgt om je Mac beter te benutten. Haal meer uit iCloud Drive door je bestanden beter te beheren, gebruik Siri voor geavanceerde opdrachten en maak gautomatiseerde workflows waarmee complexe taken een eitje worden. Je ontdekt ook hoe je meer uit de Spotlight-zoekfunctie kunt halen en je e-mail onder de duim krijgt: door sneller door je berichten te navigeren en op het juiste moment in te plannen bereik je meer in minder tijd.

Van Duuren Media heeft nog veel meer boeken op het gebied van informatica, management, psychologie en persoonlijke ontwikkeling. Dus mocht je al helemaal thuis zijn op de iPad, maar wel meer willen weten over dronefotografie, de Raspberry Pi of ChatGPT, dan kun je ook goed bij deze uitgever terecht. Je vindt er uiteraard ook ‘Zo word je een iPhone Pro’, voor als je liever in de verborgen mogelijkheden van je smartphone duikt.