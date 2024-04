Máxima (seizoen 1)

Videoland komt op zaterdag 20 april met een gloednieuwe Nederlandse serie, Máxima. Alleen de eerste aflevering daarvan is op RTL4 te zien, de rest kun je op Videoland bekijken. In zes afleveringen volgen we het leven van Máxima.

De serie vertelt het verhaal van Máxima’s reis van haar vroege leven in Argentinië en New York tot aan haar toekomst als koningin van Nederland. De serie start bij hun ontmoeting in Sevilla in 1999. Vanaf het moment dat Máxima Zorreguieta aan de zijde van de Nederlandse kroonprins verschijnt, staat ze in de schijnwerpers. Wanneer Willem-Alexander haar ten huwelijk vraagt haalt het verleden haar in als er een verhitte discussie losbarst over haar vaders politieke carrière in het Videla regime. Een discussie die in haar eigen kringen nooit gevoerd is. Wat maakt dat deze Argentijnse uiteindelijk floreert aan een oud Europees hof? En hoe kan Máxima trouw blijven aan zichzelf zonder haar familie op te geven, of gaan die twee dingen niet samen?