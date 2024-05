De code komt niet voor op de homepage van Apple in de VS en in andere landen. Eén mogelijkheid is dat Apple Japan de naam per ongeluk al online heeft gezet, maar het is ook mogelijk dat de Japanners gewoon een vertaal fout hebben gemaakt. Ongeacht of de naam nu Pencil 3 of Pencil Pro wordt, de kans is groot dat er dinsdag tijdens het event een nieuwe Apple Pencil wordt aangekondigd. Er zijn ook al wat geruchten gelekt over nieuwe functies, zoals een knijpgebaar en haptische feedback. Daarnaast wordt gesproken over support voor de Apple Pencil Pro, zodat je kunt tekenen met de headset op je hoofd – en ook die is ‘Pro’. Als de tekenpen ondersteuning krijgt voor het Zoek mijn-netwerk kun je ‘m gemakkelijker terugvinden.

Als Apple daadwerkelijk voor de naam Apple Pencil Pro kiest, dan zal deze waarschijnlijk de tweede generatie Apple Pencil uit 2018 vervangen. Ook kan de originele Apple Pencil uit 2015 van de markt verdwijnen zodra Apple stopt met het standaardmodel van de iPad 2021. Dit is het enige model in het assortiment dat nog is voorzien van een Lightning-connector. Voor de niet-professionele iPads ben je dan aangewezen op de Apple Pencil met usb-c.

Het zou de line-up in ieder geval een stuk logischer maken, door de keuze te beperken tot twee modellen: de Pencil Pro voor de duurdere tablets en de Pencil met usb-c voor de instapmodellen.

Bekijk ook Dit zijn de verwachte functies voor Apple Pencil 3 Er komt een nieuwe derde generatie Apple Pencil aan, zo blijkt uit diverse geruchten en hints van Apple. Maar welke nieuwe functies krijgt de Apple Pencil 3? Dat hebben we hier op een rij gezet.

Nieuwe functie: een gummetje?

Apple heeft het logo van het Let Loos-event iets aangepast. Je kunt het nu wissen door er met een muis of Apple Pencil overheen te gaan. Dit lijkt een teaser dat er een gumfunctie aan zit te komen, die je kunt gebruiken door bijvoorbeeld de Pencil om te keren. Zowel op de Amerikaanse als op de Nederlandse website is de gumfunctie te proberen. Er verschijnen steeds wisselende afbeeldingen en als je even wacht en met de muis er overheen gaat, wordt de afbeelding gewist.



Of het echt een aanwijzing is, is natuurlijk maar de vraag. Uit logo’s en aankondigingen is niet altijd iets zinnigs af te leiden, al legt Apple het er deze keer wel erg dik bovenop door een hand met Apple Pencil af te beelden. Andere producten die tijdens het mei 2024-event worden verwacht zijn de iPad Pro 2024 en de iPad Air 2024. De eerste is vermoedelijk voorzien van een OLED-scherm en de tweede komt ovor het eerst beschikbaar in twee formaten. Daarnaast verwachten we nieuw ontworpen Magic Keyboards voor de iPads. Je volgt alles in onze Apple mei 2024-event special en in ons overzicht van Apple Let Loose-event-verwachtingen zie je wat er waarschijnlijk op het programma staat.