Pu kwam eerder vandaag al met beweringen over een zogenaamde iPhone 17 ‘Slim’. In een notitie aan investeerders heeft hij nog meer te melden, namelijk dat Apple bezig zou zijn het met bouwen van Ai-servers. Faxconn zou bezig zijn met het bouwen van servers op basis van de M2 Ultra. Dit zijn momenteel de enige Ultra-chips die Apple al op de plank heeft liggen en gebruikt in de huidige Mac Studio en Mac Pro. Er zijn nog geen Macs met M3 Ultra-chip aangekondigd; die worden pas later dit jaar verwacht. Wat de AI-servers voor datacenters betreft zou Apple eind 2025 servers met een variant van de M4-chip willen draaien.

Vorige maand beweerde een bron op Weibo ook al dat Apple druk bezig was met het bouwen van eigen AI-servers op basis van TSMC’s 3 nanometer-proces. Het doel is om de massaproductie daarvan in de tweede helft van 2025 te starten.

AI-servers voor complexe taken

Deze servers kunnen worden ingezet om de servergebaseerde taken op het gebied van kunstmatige intelligentie uit te voeren. Mogelijk wordt daarvoor samengewerkt met Google en OpenAI, terwijl de eigen taalmodellen voor AI-functies lokaal op toestellen draaien. Apple geeft volgens geruchten de voorkeur aan zoveel mogelijk AI-functies op het toestel zelf, maar komt er niet onderuit dat complexere taken door een server in de cloud moeten plaatsvinden. Als de M4-servers in de datacenters staan, zou Apple’s nieuwe AI-strategie al een flink eind op weg moeten zijn. De aanstaande iPhone 16-modellen zullen al wel een aantal AI-functies bieden, maar bij de iPhone 17 wil Apple flink uitpakken en ze als echte AI-apparaten positioneren.

Een Apple datacenter in Mesa.

Jeff Pu sluit zich aan bij eerdere verwachtingen dat Apple tijdens WWDC 2024 op hoofdlijnen de toekomstige AI-strategie zal aankondigen. Er zullen dan ook al wat concrete functies bekend worden, zoals het samenvatten van teksten en het bewerken van foto’s.