Bij de iPhone, iPad en Apple Watch zijn we gewend dat Apple elk jaar een nieuwe versie van de chip in het nieuwste model stopt. Nu Apple ook de eigen chips voor de Mac maakt, zou je denken dat dat ook bij die producten het geval zal zijn. Maar uit een nieuw rapport van Chinese Commercial Times blijkt dat Apple een updatecyclus van 18 maanden voor Apple Silicon voor ogen zou hebben.



‘Apple Silicon updatecyclus van 18 maanden’

Apple was voor de Macs altijd afhankelijk van Intel en de ontwikkelingen van de chips bij dat bedrijf. Daardoor verschenen de hardware-updates voor de Mac veel minder vaak en zelden in een vast ritme. Dankzij de Apple Silicon-chips zou dat anders zijn, zo was de voorspelling al eerder. Maar nu wordt er ook een tijdlijn aan gehangen.

Volgens de Chinese publicatie wil Apple in de toekomst dus een updatecyclus van 18 maanden, oftewel anderhalf jaar. In de tweede helft van 2022 verschijnt volgens hen de M2-chip met codenaam Staten. Gek genoeg spreekt de bron ook over een M2X-chip in de eerste helft van 2023. Apple heeft nog geen X-versie van een M-chip uitgebracht. Tot slot verwacht de bron ook in die periode een M2 Pro- en M2 Max-chip.

De tijdlijn zou volgens de bron als volgt zijn:

M1: november 2020

M1 Pro/Max: oktober 2021

M2: tweede helft 2022 (verwacht)

M2X, M2 Pro/Max: eerste helft 2023 (verwacht)

Het uiteindelijke doel is dus dat er elke anderhalf jaar een nieuwe versie van de M-chip komt. In hoeverre de berichtgeving klopt, is lastig te achterhalen. De bron baseert zich op informatie uit de productieketen, maar dergelijke bronnen zitten er qua planning wat vaker naast.