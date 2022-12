Apple’s presentaties zijn jaarlijkse hoogtepunten voor veel Apple-liefhebbers. De keynotes bespreken de nieuwste producten en softwarefuncties en zijn ook nog wel eens leuk om terug te kijken. Vooral de oudere presentaties met de eerste iPhone of iPad zijn leuk om na al die jaren nog eens te zien. Of als je benieuwd bent hoe jouw allereerste iPhone eigenlijk door Apple gepresenteerd werd. Het geeft bovendien een leuk kijkje in het verleden en brengt de huidige devices in perspectief. Maar hoe doorzoek je het archief van Apple’s presentaties nu het makkelijkst? Met de Context-website!



Deze website doorzoekt Apple-keynotes op zoekterm

Context is een website waarmee je YouTube-filmpjes kan doorzoeken. De website draait op kunstmatige intelligentie en is gemaakt door een groep ontwikkelaars. De website maakt transcripties van YouTube-filmpjes, zodat je er met een eenvoudige zoekterm naar kan zoeken. De website doet dat voor een aantal onderwerpen, waaronder dus Apple-keynotes. Het enige wat je dus dan nog hoeft te doen, is een zoekterm invoeren en op zoeken klikken.

Bij de resultaten zie je citaten uit de keynotes waarin jouw zoekterm voor komt. Bij elk resultaat zie je uit welke presentatie het citaat komt en er staat zelfs een tijdcode bij. Klik je erop, dan wordt meteen de YouTube-video geopend op exact het moment in de video waarin jouw zoekterm voor komt. Je hoeft dus niet alleen meer de juiste video op te zoeken, maar het is ook niet meer nodig om door de video te bladeren om het juiste moment te vinden.

Het kan nog wel een uitdaging zijn om precies het moment van aankondiging van een Apple-device te vinden, tenzij je de exacte woorden van de Apple-presentator weet. Voor recente Apple-keynotes linkt de zoekwebsite naar de YouTube-filmpjes op Apple’s eigen kanaal, maar voor oudere Apple-presentaties worden andere kanalen gebruikt. In het verleden zijn dergelijke kanalen of archieven wel eens offline gehaald, dus we kunnen niet garanderen dat alle video’s eeuwig online blijven.

Als je nog meer YouTube-filmpjes wil doorzoeken, dan kan dat ook via de website. Er is een collectie met “het beste van Elon Musk”, je kan de filmpjes van populaire YouTuber MKBHD doorzoeken en nog veel meer. Je bekijkt de website hier. Ook in 2023 komen er weer events aan waar Apple allerlei nieuwe producten gaat onthullen. Welke dat zijn lees je in ons artikel met Apple-producten van 2023.