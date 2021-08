Ook de Dictafoon-app krijgt wat liefde in iOS 15. We zetten in dit artikel de vernieuwingen voor je op een rij. Vooral het terugluisteren van opnames wordt makkelijker.

Dictafoon in iOS 15: dit zijn de verbeteringen

Hoewel de Dictafoon-app geen compleet nieuw ontwerp krijgt zoals in iOS 12, krijgt de app dit jaar wel functies die er eigenlijk al in hadden moeten zitten. Zeker als je de app regelmatig gebruikt voor bijvoorbeeld interviews zul je de verbeteringen waarschijnlijk waarderen. De nieuwe functies van de Dictafoon-app zitten overigens ook in macOS Monterey. Dit zijn ze:

#1 Afspeelsnelheid wijzigen in de Dictafoon

Hoewel andere opname-apps deze functie allang kennen, moesten we het tot iOS 15 zonder doen in de Dictafoon-app. Vanaf iOS 15 wordt het eindelijk mogelijk om de afspeelsnelheid van je opname aan te passen. Dat doe je tijdens het luisteren via een nieuw instellingen-knopje. Waar je in iOS 14 een opname kunt delen, zit nu de nieuwe knop voor instellingen.

Je hebt keuze uit 7 niveaus van snelheid. Standaard zit je op niveau 3, dus je kunt vooral sneller afspelen en een beetje langzamer afspelen. De meeste niveaus zullen echter niet zo praktisch zijn voor de meeste opnames. Na een paar niveaus omhoog kun je een gemiddelde spreker al niet meer verstaan. Met de herstelknop kun je meteen weer terug naar de normale snelheid.

#2 Stiltes in opnames overslaan

Heb je een opname van een persoon die alsmaar stilvalt? Vanaf iOS 15 heb je daar bij het terugluisteren geen last meer van. Met een simpele schakelaar kies je ervoor om alle stiltes uit je opname over te slaan. Het effect wordt meteen toegepast tijdens het luisteren en je instelling blijft bewaard voor deze opname.



In deze opname zie je dat de stiltes niet worden verwijderd, maar rap worden overgeslagen.

Zodra je schakelt naar deze nieuwe functie wordt de opname zelf niet aangetast. Als je hem exporteert, zullen alle stiltes er nog in zitten. Het is dus alleen een functie in de Dictafoon-app zelf. Stiltes overslaan is handig, maar niet als je een gesprek wil transcriberen. Dan zijn stiltes soms wel even fijn om bij te blijven met het typen.

#3 Meerdere Dictafoon opnames delen

Deze laatste functie heeft geen betrekking op het terugluisteren van je opnames, maar juist op het delen ervan. In iOS 14 en ouder kan je slechts één opname tegelijk delen. Vanaf dit najaar is dat verleden tijd. Je kunt meerdere opnames selecteren door rechtsboven op Wijzig te tikken en vervolgens alle opnames die je wil delen, te selecteren. Daarna deel je ze via het deelmenu linksonder.

Wil je al je opnames snel delen, dan is het sneller om twee vingers te gebruiken en over alle opnames heen te vegen. Dat doe je van boven naar beneden of andersom. Eventueel kun je nog specifieke opnames uitvinken. Daarna tik je linksonder op het deelmenu en kies je de ontvanger.

#4 Andere kleine tweaks

Apple heeft nog een aantal kleine tweaks toegepast. Wil je een opname naar een andere map verplaatsen, dan kan dat nu ook rechtstreeks via het actiemenu. In iOS 15 zie je daar een nieuwe knop Verplaats naar map. Het actiemenu vind je bij de knop met de drie puntjes, waar je een opname ook kan delen, wijzigen, dupliceren en meer.

Een tweede kleine wijziging is dat de Verbeter opname-knop makkelijker te bereiken is. Met deze optie filtert de app ruis weg, zodat de opname net wat beter klinkt. Voorheen moest je eerst de opname bewerken, maar nu vind je de Verbeter opname-knop meteen in het opties-menu, te herkennen aan de drie regelaars.

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting! Of lees onze zeer uitgebreide iOS 15 preview.